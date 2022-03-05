Melisa Aslı Pamuk'un Hayat Verdiği Karakter Hırsızlık Davasına Konu Oldu

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk bugüne kadar rol aldığı diziler ile ilgi çekiyor ve sergilediği başarılı performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Ünlü isim Hayaller ve Hayatlar isimli dizide başrolde rol alırken ünlü oyuncunun sevenleri de oyuncuyu yeni bir projede görmenin heyecanını yaşıyor. Melisa Aslı Pamuk, Özge Gürel Aybüke Pusat ve Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber dizisinin kadın başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sergilediği oyunculuk performansı ile de çok konuşulan bir isim olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.

Televizyon ekranlarında son olarak Kırmızı Oda isimli dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, söz konusu dizide Mitra isimli karaktere hayat vererek izleyici karşısına çıkmış ve ekranlarda boy göstermişti. Oyuncu 8 bölüm boyunca bu karakter ile dizide yer almış ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Ünlü isim dolaylı olarak bir hırsızlık davasının konusu oldu ve bu gelişme ile adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz ay 61. bölümü ile beraber final yaparak ekran hayatını sonlandıran Kırmızı Oda dizisi oldukça düşük reyting oranları almış ve proje ikinci sezonunu tamamlayamadan bitmişti. Söz konusu dizinin final yapması sonrasında ise bir hırsızlık iddiası çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu.

Hırsızlık olayı ile ilgili bilgileri paylaşan Gazeteci Birsen Altuntaş, İranlı yazar Shahzade N. İgual'ın avukatı aracılığı ile dava açtığı bilgisini paylaştı. Söz konusu davanın İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açıldığı öğrenirken İranlı Mitra karakterin kendisine ait olan Tahran'ın Kırmızı Sirenleri isimli kitabından alındığı öne sürüldü. Söz konusu karakterin kendi kitabından alındığını belirten yazar 100 bin TL'lik tazminat davası açarak adından söz ettirdi.