Süslü Korkuluk Dizisi Karakterleri Kim? Salih Bademci, Esra Bilgiç ve Çağatay Ulusoy Hangi Rolde?

Süslü Korkuluk isimli yeni dizi uzun süredir gündemde yer tutuyor ve yaşanan krizler ile adından söz ettiriyor. Proje hakkında yaşanan süreç sebebiyle dizinin iptal edileceği algısı oluşmuş ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu olmuştu. Projenin ilk olarak TV8 ekranlarında yayınlanacağı açıklanmış ve ekranlarda bir tanıtım da yer almıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı ile yapımcı firmanın anlaşamadığı yönünde çıkan haberler gündemde yer almış ve izleyici kitlesi olayları titizlikle takip etmişti.

Söz konusu dizi Süslü Korkuluk ile ilgili yaşanan anlaşmazlığın sebebinin ise dizinin bütçesinin çok yüksek olması olarak gösterildi ve projenin ilk bölümü için 2 milyon TL'den daha fazla bir bütçe istendiği iddia edildi. Yapım firması söz konusu diziyi farklı kanallara da götürdü ancak televizyon kanalları böylesi bir bütçeyi karşılama konusunda tedirgin davrandı ve projenin son olarak bir dijital platforma gittiği bilgisine ulaşıldı.

Son olarak dizi hakkında edinilen bilgilere göre Netflix ile anlaşma yapıldığı öğrenildi ve Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisi ile ekranlara dönecek olması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Fakat meydana gelen krizler nedeniyle ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un televizyon ekranlarına geri dönemeyeceği belirtildi ve gün ismin bu defa dijitalde yer alacağı açıklandı.

Bütçe problemi sonrasında dizinin kadın başrol oyuncusu ile ilgili bir krizin yaşandığı da öğrenilmiş ve Alina Boz'un projeden ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştı. O hafta içerisinde Esra Bilgiç’e Süslü Korkuluk dizisinden teklif gitti ve ünlü oyuncu Olgun Şimşek ve Salih Bademci gibi iki başarılı oyuncu da dizinin kadrosunda yer almak için anlaşma imzaladı. Esra Bilgiç Peyami karakterine gelinlik diktiren karaktere hayat verecek ve Çağatay Ulusoy da bir modacıyı canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in Kanunsuz Topraklar dizisi sonrasında yeni bir projede yer alacak olması ünlü ismin sevenlerini mutlu etti.