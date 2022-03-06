Emre Dinler Kimdir? Yaşı, Boyu ve Dizileri

1 Ocak 1995 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Emre Dinler, Türk dizi oyuncusu ve mankendir. Ünlü ismin burcu oğlaktır ve 190 cm boyundadır. Yeşil gözlere sahip olan genç oyuncunun iki kardeşi olduğu da bilinmektedir. Ünlü oyuncu aile konusunda kendisini çok şanslı hissettiğini belirtmiş, müthiş bir ailede büyüdüğünü, 3 kardeş olduklarını, bir abisinin ve bir de kız kardeşinin olduğunu açıklamıştır. Annesi ile babasının harika insanlar olduğunu söyleyen Emre Dinler, kendilerinin çok iyi eğitim almamaları sebebi ile onların okumasını çok istediklerini ve bu konuda her zaman önlerini açtıklarını belirtmiştir.

Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan ünlü isim, çocukluk dönemini her zaman güzel ve keyifli hatırladığını belirtmiş ve Hatay'da yaşamaları sebebiyle sokakta büyüdüğünü söylemişti. O coğrafyanın insanının sıcakkanlı olduğunu açıklayan ünlü isim İstanbul'a ilk geldiği zaman çok şaşırdığını, insanların kafasında her zaman bir hesap olduğunu ve menfaat kovaladıklarını açıklamıştır. Hatay'da büyüdüğünü ifade eden ünlü oyuncu sokak kültürüne hakim olduğunu, çok şey yaşadığını ve gördüğünü de paylaşmıştır.

Ünlü oyuncu Emre Dinler televizyon macerasına ilk olarak 2018 senesinde yayınlanan Söz isimli dizide hayat verdiği Tahir Gümüş isimli karakter ile adım atmış ve Sol Yanım dizisi ile de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine hayat veren Emre Dinler kariyer hayatında parlama noktasını bu dizi ile yaşamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Mankenlik ve oyunculuk dışında boş zamanlarında gezmeyi, keşfetmeyi, araştırmayı ve izlemeyi sevdiğini açıklayan ünlü isim dünyada farklı şehirleri, tarihi yapıları ve kültürleri görmeyi sevdiğini de belirtmiştir. Ünlü oyuncu kendisini ekranda gördüğü anın hayatında en mutlu olduğu anlardan biri olduğunu söylemiş ve oyunculuk mesleğinin zor olduğunu ifade etmiştir.