Songül Karlı Tatil Sezonunu Açıp Objektif Karşısına Geçti

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, arkadaşları ile beraber tatil sezonunu açtı. Siyah renk bikinisi ile kamera karşısına geçip poz veren ünlü sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü sunucu, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayarak sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Kötü günleri geride bırakmayı başaran ünlü sunucu çocuğu ile bir ekmeğe muhtaç kaldığını anlatarak gözyaşı dökmüştü. Eski eşi Metin Yüce yüzünden evine haciz geldiğini açıklayan Songül Karlı, son olarak arkadaşları ile beraber tatile gidip bikinisiyle ile poz verdi.

47 yaşındaki ünlü isim, arkadaşları ile birlikte çıkmış olduğu tatil sırasında objektif karşısına geçti ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda mutlu görünmesi ile sevenlerini mutlu etti. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmeyen ünlü sunucu ve şarkıcı ilgileri adeta üzerinde topladı.

Başarılı sunucu Songül Karlı’nın şezlongta uzanırken çektirdiği fotoğraf kareleri kısa süre içerisinde sosyal medya hesabında bulunan takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve gündem oldu.

Başarılı sunucu geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmiş ve son halini hayranları ile paylaşmıştı. Seray Seven, Seda Sayan, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi pek çok ünlü isme benzetilen ünlü sunucu, bu kez bikinisi ile poz vererek adından söz ettirdi.

Daha önce estetik yaptırmadığını açıklayan ünlü isim, yalnızca göğüsleri ile ilgili küçültme işlemi yaptığını belirtmişti. Program yaptığı sırada elbiselerde problem yaşadığını anlatan Karlı, 3 defa göğüslerini küçülttüğünü açıklamıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu yine küçültmek istediğini söyleyerek sosyal medyanın diline düşmüştü.