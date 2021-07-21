Trump Müttefiki Tom Barrack, Yabancı Bir Hükümetin Ajanı Olmakla Suçlandı

Eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Tom Barrack, Salı günü, Brooklyn'deki federal savcıların hem 2016 Trump başkanlık kampanyasının hem de dış politika pozisyonlarını etkileme çabası olarak tanımladıkları için Birleşik Arap Emirlikleri adına yasadışı yabancı lobicilik yapmakla suçlandı.

Barrack, Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında BAE ajanı olarak hareket etmekle yedi sayılık bir iddianamede suçlanıyor. Ayrıca, adaleti engellemek ve federal kolluk kuvvetlerine yanlış beyanda bulunmakla da suçlanıyor.

Barrack, Trump'ın açılış komitesinin başkanıydı ve bazı suçlamalar başkanlık geçişiyle ilgili olsa da, açılış şenlikleriyle ilgisi yok gibi görünüyor.

İddianameye göre, Barrack ve diğer iki kişi Salı günü - Aspen, Colorado'dan Matthew Grimes ve BAE vatandaşı Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi - Barrack'ın Trump kampanyasının "ilerleme" kampanyasının kıdemli dış danışmanı statüsünden yararlandı. BAE'nin çıkarlarını korumak ve BAE'ye istihbarat sağlamak, aynı zamanda Başsavcıya eylemlerinin üst düzey BAE yetkilileri yönünde yapıldığını bildirmemek."

Barrack, suçlamalara göre BAE üst düzey liderliğiyle doğrudan ve dolaylı olarak temas halindeydi ve Alshahhi'yi Amerika'daki dış politika gündemini desteklemek için "gizli silahı" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanlığı'na göre Barrack ve Grimes Salı öğleden sonra Los Angeles'ta mahkemeye çıkarılacak, ancak Alshahhi tutuklanmadı. Salı günü Barrack'ın tutuklanmasını isteyen bir mahkemede savcılar, Nisan 2018'de federal ajanlar tarafından sorgulandıktan üç gün sonra Alshahhi'nin ABD'den kaçtığını ve geri dönmediğini söyledi.

Barrack'ın bir sözcüsü, suçunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Sözcü CNN'e verdiği demeçte, "Bay Barrack en başından beri gönüllü olarak müfettişlere açık hale getirdi. Suçlu değil ve suçsuz olduğunu iddia edecek."

Washington'daki BAE büyükelçiliği hemen bir yorum talebi göndermedi.

Grimes'ın bir avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

İddianame, sanıkların BAE'nin gündemini Trump kampanyasına tanıttığı iddiasıyla ilgili birkaç örneği gösteriyor. Mayıs 2016'da Barrack, ABD enerji politikasıyla ilgili bir kampanya konuşmasına BAE'yi öven bir dil ekledi, ardından iddianameye göre BAE yetkililerine vermek üzere Alshahhi'ye konuşmanın önceden bir taslağını gönderdi. 2016 ve 2017'de Barrack, Alshahhi ve Grimes, Barrack'ın BAE'nin çıkarlarını desteklediği TV görünümleri için BAE yetkililerinden konuşma notları aldı.

Bir kez göründükten sonra Barrack, Alshahhi'ye, suçlamalara göre Amerika Birleşik Devletleri'ni değil BAE'yi kastederek, "Bunu ev sahibi takım için başardım" diye bir e-posta gönderdi.