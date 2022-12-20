Sipahi Dizisinden Başka Bir Proje Daha Var

Yılların eskitemediği ünlü oyuncu Kerem Alışık son olarak bir zamanlar Çukurova dizisinden hemen sonra televizyon ekranlarına dönme kararı aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ve 12 Aralık pazartesi gecesi ilk bölümü takipçileri ile buluşan dizi beğenilmişe benziyor. Dizi oyuncusu Yıldırım Bozok ismi ile Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar vermeye çalışan yeraltı güçlerinin durdurmaya çalışan ajanların başı olarak izleyicileri karşısına geçecek.

Kerem Alışık’ın bu dizideki rolü ise kahramanlık üzerine kurulu oldu. Kerem Alışık yine televizyon ekranlarında çok güçlü bir karakteri canlandırırken son dönemlerde de istihbarat servisleri ile ilgili hikâyelerinden esinlenerek hazırlanan ve Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Sipahi dizisi ile ilgili büyük beklentiler içerisinde yer alıyor. Televizyon ekranlarında bu kadar çekişmeli dizi varken Pazartesi akşamlarında Sipahi dizisinin reyting rekoru kırıp kırmayınca tartışma konusu olurken Kerem Alışık’ın güçlü oyunculuğu tartışılamaz bir şekilde bekleniyor.

Sipahi Dizisinde Neler Olacak

Televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşturulmayı beklenen Sipahi dizisi ise batının karanlık güçlerine karşı Türkiye’yi savunmaya çalışan bir istihbarat servisi yetkili ajanlarının muhteşem performansı ile ekrana gelecek. Ünlü oyuncu Kerem alışık sadece televizyon ekranlarında görmekle kalmayıp başka projelerde de performansını izleme fırsatı yakalayacağız.

Kerem Alışık bilindiği üzere tiyatro sevdasını da sürdürmek üzere çalışmalarına devam ediyor ve dünyaca ünlü küheylan isimli tiyatro oyunu ile de hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Tiyatro alanındaki yeni rolü ile açıklamalarda bulunan Kerem alışık ise benim kanatlarım yok kanatlarım yüreğim diyerek açıklamalarda bulundu. Kendi gökyüzünde göçebe olduğunu ve kendi vicdanı kadar özgür olduğunu ifade etti. Ama küheydan sevinçten uçmak için gerekli kanatları ödünç olarak bana verdi işte olan oldu sanki yelelerin rüzgara karıştı diyerek tiyatro sahnesinde ne kadar mutlu olduğunu ifade etti.