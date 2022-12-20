21 Aralık ve 31 Aralık Arasında TC Kimlik Numarasına 67000 TL Ödeme Haberi Geldi! Bu Geceden Başlıyor

21 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında yeni yıl için ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için bankalardan yeni bir kampanya haberi geldi. 67000 TL'yi kredi kullanacak olan kişiler için başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilere yapılacak olan bu kampanyalarda yüksek limitli kredi kullansanız bile gelir belgesiz olarak artık kredi onay alabileceksiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerine hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Başvuru yapmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz. En yakın banka şubesi üzerinden de başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi 50000 TL kadar ödeme verilerek verilmektedir. Sizlerde aşağıdaki bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce kredi puanını kurgunun olmadığını, banka tarafından, sorgulamasını yaparak, hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte hızlı bir şekilde verilecektir. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onaylanan bu krediler, hesapları yaptırabileceğiniz kampanyaya katılmak istiyorsanız, SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak gönderen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte 2022 yılında adından söz ettirirken, 2023 yılı gelmeden de kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası adı altında verilen bu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde başvuru şartları halinde, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi kullanabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına gönderin.