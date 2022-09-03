Sezeryan Doğum Tarihi Nasıl Belli Olur? Sezeryan Doğum Nasıl Olur?

Eski çağlardan gelen normal ve adı sağlıklı doğum olarak bilinen normal doğum bazı sebeplerden hastalıklardan ya da tercihlerden dolayı ikinci bir doğum yöntemi olan sezaryen doğum olarak ikiye ayrılmıştır. Sezaryen kesme anlamına geliyor. Sezaryen doğum karın altı bölgesinde kesik yapılarak bebeğin doğum olayının gerçekleştiği cerrahi bir işlemdir. İlk sağlıklı sezaryen 1881 jinekolog Ferdinand Adolf Kehrer tarafından yapılmıştır.

Eskiden sezeryanla doğum yapıp hayatta kalmak bir mucizeydi. Kanama ve çeşitli sağlık malzemelerinin eksikliği sezeryan doğumu zorlaştırmış ve bakış açısını olumsuz yönde etkilemiştir. Gelişen teknolojik ihtiyaçlar ve bazı sebeplerden dolayı sorunsuz sezeryan doğum artmış daha az ağrılı ya da daha hızlı olduğu için tercih olarak da ilk sıraya yükselmiştir. Jinekologlarin hemen hemen hepsi normal doğumu ilk sırada tutarken sezeryanla doğum oranı giderek artmaktadır.

Sezeryan Doğum Nasıl Olur?

Sezeryan doğum jinekolog kontrolünde veya aniden gerçekleşebilir. Ani sezeryan bebeğin ters duruş, nefessiz kalma veya suyu bitmişse yapılır. Planlı sezeryan doğum bebeğin kendi isteği ile gelme olasılığı yani suyun gelmesi durumunda ameliyat hazırlığı başlar. Ameliyat bir ile iki saat sürebilir. Ameliyatta narkozun etkili olması için yedi saat öncesinden hiçbir şey yenilip içilmemesi gerekiyor. Belden uyuşturma ya da tamamen uyuma şeklinde iki farklı yöntemi vardır.

Anne adayının kan ve yaş durumuna bağlı olarak doktor kontrolünde karar verilir. Sezeryan ameliyatta bebek en geç 15 dakikada doğar. Kalan dakikalarda anne adayı dikiş ya da lazer yapıştırma ile ameliyat devam eder. Vücutta ani titreme ya da baş ağrısı narkozun en etkili olduğu an baş gösterir ve çok kısa sürede kendiliğinden geçer . Bebek doğar doğmaz çocuk doktoru kontrolünde odasına gönderilir. Anne bebekten sonra odasına geçer. Bir gece hastane kontrolünden sonra ertesi gün bebek ve anne taburcu edilir .

Ameliyat ve ağrı anne adayı tarafından pek hatırlanmasa da yorucu ve zahmetli bir dönemdir. Psikolojik ve fizyolojik olarak kendini eksik destek alma hissiyatı ağır basar. Hem maddi hem de daha çok manevi destek bekler anne adayları. Sonuçta sezeryan da cerrahi bir ameliyattır. Yorucu zahmetlidir.