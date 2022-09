Köklerimizin Erkesi Nedir?

Köklerimizin erkesi, daha biz anne karnındayken DNA yoluyla nesilden nesle aktarımı gerçekleşen bir enerjidir. Peki ya kim bu kökler? Her çiçeğin, ağacın bir kökü olduğu gibi aslında biz canlılarında kökleri vardır. Bu kök olarak bahsettiğimiz kişiler, bizim atalarımızdır. Bir memlekete sahip olmak, bir gelenek- görenek bilmek veya miras kalan herhangi bir şey atalarımız sayesinde oluşum göstermiştir. Bize bıraktıkları miraslardan biri de aktarımlardır.

Köklerden Gelen Aktarımlar

Günlük hayatınızda yaşamış olduğunuz duyguların atalarınızın size birer mirası olabileceğini hiç düşündünüz mü? Astım, kanser vb. hastalıklarınız atalarınızdan size aktarılmış olabilir mi? Ya da ateşten, sudan korktuğunuz oldu mu? Belki çocukluğunuzda denizde ya da havuzda boğulma tehlikesi geçirmiş olabilirsiniz ve o günden sonra korkunuz başlamış olabilir.

Bu tamamen sizin yaşadığınız psikolojik bir durumdur. Fakat atalardan gelen aktarımın farkı da burada ortaya çıkıyor. Olaya bir de şöyle baktığımızda; yaşanılan, duyulan hiçbir şey olmamasına rağmen su sizi korkutuyor mu? İçinizde oluşan bu korku atalarınızın zamanında yaşamış olduğu bir olayın, günümüzdeki size aktardığı bir durum olabilir. Bu sadece insanlarda değil hayvanların genetiğinde de yapılan bilimsel araştırmalar ve deneyler sonucunda ispata kavuşmuştur.

Köklerimizden Gelen Aktarımlar Nelerdir?

Köklerimizden gelen aktarımlar; genetik hastalıklar, korkular, yapılan hatalar, yanlışlar, büyük konuşmalar vb. durumlar olabilir. Bunlar bizim gündelik yaşamımızı etkileyebileceği üzere iş, ilişki, maddi imkanlarımızı da etkileyebilir. Geçmişte yaşanan bir kalp kırıklığı, bir ihanet şu an sizin üstünüze kalmış ve ilişkileriniz bu yüzden inişli çıkışlı olabilir. Hırsızlık, yolsuzluk vs. durumlar yaşanmışsa; şu an günümüzde maddi sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz. Ne kadar inkâr etsek de, ne kadar hayıflansak da yaşadığımız her şeyin bir amacı bu amacın ise çareleri vardır.

Köklerimizin Aktarımı Nasıl Temizlenir?

Köklerimizin aktarımını temizlemek için, meditasyon yapmak, evrenin enerjisini kullanarak sizi iç huzura ulaştırır. Atalarımızdan bize aktarılan enerjiyi temizleme çalışmaları yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek yaşadığınız bölgede bulunan atölyelere katılabilirsiniz. Psikologlar eşliğinde, ekip halinde çalışmalara dahil olabilirsiniz. Bu çalışmalar sayesinde atalarınızdan size aktarılan negatif aktarımları temizleyip, kendi benliğinize ulaşabilirsiniz.

Bunun için uzmanlarının da söylediği gibi öncelikle inanmak gelir. İnanmak, sezgisel yol ile doğru veya yanlış olarak kabul ettiğimiz psikolojik durumdur. İnanarak, kendinize güvenerek bu yola çıktığınızda yaptığınız çalışmaların meyvelerini de toplayabilirsiniz. Günümüzde yapılan birçok araştırmalar, deneyler, bulgular bulunmakta, yazılan kitaplar, makaleler veya diğer içeriklerden anlaşıldığı üzere hepsi bir bütün halinde birbirini desteklemektedir.