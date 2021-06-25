Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Ayrıldı Mı? Fotoğrafları Sildi, Yüzüğü Attı!

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan ve neredeyse her gün günlük hayatından kareleri takipçilerinin bilgisine sunan ünlü isim Şeyma Subaşı, bir süre önce Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den evlenme teklifi almış ve “Evet” yanıtını vermişti. Bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı'na yüzlerce tebrik mesajı gelmiş ve çift keyifli halleri ile dikkat çekmişti. Birkaç gün önce ise Şeyma Subaşı hamile olduğu duyurusunu sosyal medya hesabından yapmış de hamileliğinin tadını çıkarmak istediği için düğün planlarını ertelediklerini söylemişti. O açıklama ardından yalnızca bir gün sonra Şeyma Subaşı tekrardan sosyal medya hesabından bir duyuru gerçekleştirmiş ve bebeğinin düştüğü bilgisini yazmıştı. Son olarak ise Subaşı sevgilisi ile olan fotoğraflarını öne çıkanlar bölümünden kaldırdı ve parmağında yüzüğü olmadan görüntülendi.

Kişisel Instagram hesabına yapmış olduğu açıklamalara göre dün bebeğini kaybettiğini ifade eden Şeyma Subaşı bugün ise arkadaşları ile birlikte Ibiza tatilinde görüntülendi. Şeyma Subaşı Ibiza Adası'nda kameralara yansırken parmağında tek taşının olmaması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den silah evlenme teklifi alan ve sevgilisine “Evet” yanıtını veren Şeyma Subaşı'nın yaklaşık olarak 3 gün önce hamile olduğu iddiaları bomba gibi düşmüş ve sosyal medya kullanıcısı da bu iddiaları doğrulamıştı.

Hamile olduğu iddialarını doğruladıktan 1 gün sonra ise bebeğini düşürdüğünü yazan Şeyma Subaşı bugün arkadaşları ile Ibiza Adası'nda tatil yaparken görüntülendi. Subaşı'nın yanında Mısırlı işadamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bulunmaması ve parmağında yüzüğünün olmaması ikilinin ayrıldığı yönünde söylentiler oluşmasına neden oldu. Bununla birlikte, Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekildiği hikayeleri öne çıkanlar bölümünden kaldırdı ve Ibiza tatilinde de yüzünde ciddi bir ifade görüntülendi.