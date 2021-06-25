Halsey Türk Sevgilisi Alev Aydın’ın Annesinin Mezarını Ziyaret Etti

Başarılı şarkıcı Halsey doğacak bebeğinin babası ve sevgilisi Alev Aydın'ın annesi Kadriye Hanım’ın mezarlığına ziyarete gitti. Türk sevgilisinin annesi Kadriye Hanım’ın mezarını ziyaret eden dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Alev Aydın, sevgilisinin mezarlık ziyaretini Instagram hesabından yayınlarken paylaşılan fotoğraflar da oldukça dikkat çekti. Yaklaşık olarak 2 senedir aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın ile kısa süre içerisinde annelik ve babalık duygusunu tadacak olan ikili, her yaptıkları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almakta. Son olarak Alev Aydın, Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey’in mezarlık başında fotoğraflarını yayınladı.

Gözde çiftin doğuma kısa bir süre kala heyecanı da arttı ve sabırsızlanmaya başladı. Hamilelik pozlarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü Şarkıcı Halsey, doğumundan önce bebeğinin babası ve Türk sevgilisi Alev Aydın’ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyarete gitti. Alev Aydın ise sevgilisi Halsey’in annesinin mezarını ziyaret ettiği o anları 149 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Alev Aydın ile dünyaca ünlü şarkıcı Halsey hayranlarını mutlu etti.

“Hamile Kalmak İçin Çok Uğraştım”

8 aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı isim Halsey geçtiğimiz aylarda oldukça belirginleşen karnı ile poz vermiş ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. Bunun yanı sıra hamileliği ile ilgili yapılan spekülasyonlara da sitem eden ünlü şarkıcı, hamileliğinin planlı olduğunu belirtmişti. hamile kalmak için çok uğraştığını ancak farklı bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olacağını söyleyen Halsey, merak edilenlere bu şekilde yanıt vermişti.

Hamile kalmanın cinsiyet algısını da eşitlediğini belirten ünlü şarkıcı vücudu hakkında çok düşündüğünü ve gebeliğin cinsiyet algısını tamamen eşitlediğini açıkladı. Hamile kalmanın kendisine kadınlık hakkında çok güçlü ve ikili duygular vereceğini düşündüğünü ifade eden Halsey, bu konuda yanıldığını söyledi.