Şevval Sam’dan Samimi Açıklamalar

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin sevilen karakteri Nalan’a hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam, yılbaşını Sapanca'da geçireceğini açıkladı. Fox TV ekranlarda bulunacağını anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu hem sahneye çıkarak şarkı söylüyor hem de bir dizide hayat verdiği karakter ile adından söz ettiriyor.

Oyuncu her iki noktada da yoğun bir tempo geçirirken enerjisinin yüksek olduğu bilgisini hayranları ile paylaştı. Hala 25 yaşındaki gibi enerjisinin, neşesinin, merakının ve hevesinin bulunduğunu açıklayan Şevval Sam, bu yaşında o açıdan çok mutlu olduğunu söyledi. Uzun bir süredir Yasak Elma dizisinde rol alan ve Ender isimli sevilen karakteri hayat veren ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın ekonomik zorluk hakkında yapmış olduğu açıklama ve açıklama hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ülkede meydana gelen ekonomik sıkıntılara üzüldüğünü ve dünyaya yalnızca kendi penceresinden bakmadığını anlatan Şevval Sam, kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Şevval Sam, bir şekilde bir yerden tutunmaya çalıştıklarını açıklarken bu dönemin kendileri için de kolay geçmediğini aktardı. Yaşanılan mutsuzluğun ve sıkıntılarının içerisinde müziğin iyileştirici gücünü kullandıklarını açıklayan ünlü oyuncu ve şarkıcı, oyunculuk yaparak seyirci kitlesinin kafa dağıtmalarını sağladıklarını belirtti.

Yaptıklarının destek programı gibi bir şey olduğunu ifade eden ünlü isim, insanların bazen dünya dertlerinden uzaklaştığını ve toplumun buna çok ihtiyacı olduğunu anlattı. İkinci el kıyafetler de giyebildiğin açıklayan ünlü şarkıcının dikkat çeken açıklamaları ve konu hakkında detaylar…

Ünlü isim, bazı kıyafetlerini tekrar tekrar giydiğini anlatırken ihtiyacı kadar satın aldığını ve çok fazla alışveriş yapmadığını, abartılı ve gereksiz harcamalardan kaçındığını söyledi. Bununla birlikte onun ikinci el kıyafetler de giyebildiğini açıklayan ünlü oyuncu tutumlu olmak için çaba harcadığını belirtirken samimi açıklamalarda da bulundu.