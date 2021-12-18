Burcu Biricik Camdaki Kız’dan Sonra Bir Karar Aldı

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkan fenomen dizi Camdaki Kız, birbirinden başarılı oyuncuları ve ilgi çekici bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Projede Nalan isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Hayat Şarkısı isimli dizi sonrasında büyük bir çıkışa imza atmış ve ekranların aranan yüzü haline gelmişti. Daha sonra ekran ömrü kısa süren 8 Gün, Kırmızı Oda ve Kuzgun isimli dizilerde rol alan ünlü oyuncu kariyer basamakları hızlı bir şekilde tırmanmaya devam etmişti.

Sevenlerinden büyük beğeni toplayan ve son dönemin hızlı çıkış yapan oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik, dijital projelerde de rol olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayat verdiği her karakter ile seyirci kitlesinin takdirini kazanan ve aynı zamanda gönüllere taht kuran ünlü oyuncu, rol aldığı projeler ile beğeni topluyor.

Yetenekli oyuncunun son oynadığı bizlere bakıldığında ise karakterlerin aynı çizgide gittiği ve ezilen kadın karakterler olduğu öne çıkan bir gelişme olarak yorumlandı. Özellikle konuk oyuncu olarak katıldığı Kırmızı Oda dizisinde Boncuk isimli karaktere hayat veren Burcu Biricik karakterinin hikayesi ile sevenlerini üzmüştü.

Bu defa Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesinden esinlendiği romandan uyarlanan ve OGM Pictures imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Nalan karakteri ile ünlü oyuncu Burcu Biricik psikolojik şiddet gören ve baskı altında büyüyen bir kadına hayat veriyor. Ancak oyuncunun açıklamalarından anlaşıldığı üzere Burcu Biricik, benzer rollerde oynamaktan artık sıkıldı. Bir sonraki projesinde bu tür rolleri seçmek yerine bir komedi dizisinde rol almayı tercih edeceğini açıklayan oyuncu, katılmış olduğu YouTube programında merak edilenleri yanıtladı. Oyuncunun bu kararı almasında ise sürekli olarak kadına şiddet, kadına değer verilmemesi ve kadın cinayetleri ile ilgili çıkan haberlerin de etkisinin olduğu anlaşıldı.