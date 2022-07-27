Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a Veda Ediyor

Toplamda 17 sezondur yayın hayatına devam eden Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar hala çok sıkı bir izleyici kitlesi ile yayın hayatını sürdürüyor. Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri dizinin ilk bölümünden beri projede yer almaya devam ediyor ve bir aile üyesi gibi dizi çekimlerini sürdürüyor. Diğer taraftan diziden çok önemli bir karakterin ayrılacağı ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Arka Sokaklar dizisi 16 senedir izleyici kitlesi ile beraberdi. Bunun yanı sıra proje pek çok genç oyuncunun da yolunu açtı ve birçok ünlü isim dizide rol aldı. Bazı oyuncular diziye veda etme kararı alırken ilk bölüm itibariyle projede yer alan isimler ise artık Arka Sokaklar ailesinin bir ferdi olarak görülüyor.

Üzücü haber ise duyuldu ve Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana Mesut Komiser olarak dizide yer alan Şevket Çoruh'un diziye veda edeceği öne sürüldü. Dizi hakkında ortaya atılan iddiaya göre ünlü oyuncu Şevket Çoruh artık sinema filmlerine ve tiyatroya ağırlık vermek istemesi sebebiyle dizisinden ayrılacak.

Ekranların en tecrübeli oyuncuları arasında gösterilen 49 yaşındaki tiyatro kökenli Şevket Çoruh 2006 senesinden bu yana Arka Sokaklar dizisinde Komiser Mesut Güneri karakterine başarılı bir şekilde hayat veriyordu.

Şevket Çoruh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

49 yaşındaki başarılı oyuncu 1996 senesinde dizi dünyasına adım atmış ve hayat verdiği karakterleri güçlü bir şekilde canlandırmıştı. Köşe Kapmaca, Yılan Hikayesi, Akasya Durağı ve Sultan Makamı gibi pek çok projede rol alan Şevket Çoruh Arka Sokaklar’a veda edeceği yönünde çıkan haberler ile gündemde yer aldı. Seyirci kitlesi ise böyle bir durumda çok üzüleceklerini belirtti ve Komiser Mesut karakterinin Arka Sokaklar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olduğunu açıkladı.