Cansu Tosun Dünyaca Ünlü Yapım Çekimleri Sonrasında Teklifleri Düşünüyor

Almanya'da büyük ilgi ile karşılanan Murder by the Lake isimli dizinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılım gösteren Cansu Tosun, bu haber ile ilgileri üzerinde toplamıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü bir X-Box oynanan kısa filminde rol almış ve daha sonra uluslararası yapımlarda yer almayı sürdürmüştü. Ünlü isim Almanya- Avusturya ortak yapımı olan dizinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katıldı ve dikkatleri üzerine çekti.

Dizi çekimleri Avusturya, İsviçre ve Almanya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşirken dizi ise yayın hayatına başladığı 2014 senesinden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni sezonundaki bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılan ünlü oyuncu Cansu Tosun kariyer hayatında yer aldığı uluslararası yapımlara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Sevilen oyuncu Cansu Tosun söz konusu projede Aisha isimli kadına hayat verdi ve çok başarılı bir işe imza attı. Daha sonra Türkiye ile dünyadan gelen projeleri değerlendirmeye başlayan ünlü oyuncu, modaya da el attı ve kendi markasını yaratarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir iç çamaşır markası yaratan ünlü oyuncu Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde markasının lansmanını gerçekleştirmişti. Tosun’un kendisi gibi oyuncu olan eşi Erkan Kolçak Köstendil de eşini lansmanda yalnız bırakmamış ve ona destek olmuştu. Cansu Tosun'un reklam filminin yönetmenliğini yaparak eşine destek olan ünlü isim bu hamlesi ile adından söz ettirdi.

Cansu Tosun'un çıkardığı iç çamaşırı markasına ait olan ürünlerin Türkiye'de sevilen alışveriş mecralarından shopigo.com aracılığı ile satışa sunulacağı bilgisi öğrenildi. Çıkardığı iç çamaşırı markası ve bugüne kadar rol aldığı uluslararası yapımlar ile konuşulan ünlü oyuncu Cansu Tosun, hayat verdiği her karakterdeki güçlü oyunculuk performansı ile ilgi topluyor.