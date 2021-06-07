Seren Serengil kötü haber! Ölüm riski var! Söylemezsem Olmaz ayrıldı ameliyata alındı

Seren Serengil'den kahreden haber! Verdiği kilolarla dikkat çeken Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil ölüm riski olduğu bildirildi. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı!

Seren Serengil üzen haber!

Seren Serengil sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Serengil sağlık durumu oldukça kötü. Ölüm riski olan Serengil acil ameliyata alındı!

Seren Serengil hastalığı ne?

Seren Serengil verdiği kilolar nedeniyle Safra kesesi iflas etti. Gece 05:30 ameliyata alınan Seren Serengil, kendine gelirken bir de böbrek problemi çıktı. Böbreği su içmediği nedeniyle iflas eden Seren Serengil üzen haber sonra 2. ameliyata alındı. Seren Serengil'in ölüm riski olduğu bildirildi!

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı!

Seren Serengil 7 Haziran pazartesi günü Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı. Seren Serengil hastalığı nedeniyle Beyaz TV yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına veda etti ve bir daha gelmesi zor gözüküyor.

Deniz akkaya geldi!

Arto ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Söylemezsem Olmaz programı yeni bölümlerde Deniz Akkaya yer alacak. Deniz Akkaya programında yeni sunucusu oldu.