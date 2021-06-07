En Çok Satılan Arabalar Duyurusu Yapıldı! Hangi Otomobil çok satılıyor?

Otomobil almak isteyenler için son dakika haberi paylaşıldı. Otomobil meraklılarının araştırma yaptığı en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği veya kısa adıyla ODD verilerine göre, yeni liste paylaşıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, Mayıs ayına göre i.8 büyüdüğü görülüyor. Toplamda Mayıs ayında bu türdeki araçların satışı 53 bin 734 adet olmaktadır.

Otomobil satışları, Mayıs 2020 yılına göre hesaplama yapıldığı zaman artış gösterdiği belirlenmiştir. Geçen yıl Mayıs ayı için araç satışları 43 bin 138 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise 53 bin 734 araç satışı yapıldı. ODD raporuna göre de en çok Mayıs ayında satış yapılan araçlar şu şekilde yer aldı.

Fiat Marka Araçlar Zirvede

Fiat marka araç satışı zirvede yerini korudu. Mart ve Nisan aylarında olduğu gibi yine en çok satılan araç miktarı FİAT marka araçlar oldu. Satış Rakamı ise 10 bin 018 olarak yayınlandı.

İkinci sıradaki ise Volkswagen marka araçlar oldu. Satış rakamı 6 bin 260 olarak belirlendi. En çok satılan araçlar için düşüş gösteren markalardan birisi de Renault oldu. Mayıs ayı içinde 5 bin 330 adet satılarak 3.sırada yer aldı.

Ford Çıkışta

Ford marka araç alımları da Nisan ayına göre arttı. Mayıs ayında 4 bin 463 adet satışı yapılarak 4.sırada yer aldı.

Listenin 5.sırasında ise Toyota var. Son zamanlarda oldukça ilgi göre ve sıfır olsun, ikinci el olsun herkesin gözdesi olan Toyota Mayıs ayında 3 bin 466 tane satışı oldu.

Hafif Ticari Araçlarda FORD

Hafif ticari araç olarak arama yaptığımızda ise, 3 bin 369 satış ile FORD markası birincilikte. Ford sonrası hafif ticari araç satılan bir diğer marka ise FİAT olmaktadır. Bunun ise 2 bin 883 satışı olmuştur. 3. sırada ise hafif ticari segmentinde Volkswagen bulunmaktadır.

Yılın 5 ayında, ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları için r arttığını görebiliyoruz. Son 5 ayda satılan araç miktarı 314 bin 882 adet olmaktadır. Geçen yıl bu zamanlarda bu rakam oldukça düşüktü. 183 bin 95 araç satışı 2020'nin ilk 5 ayında olmuştu. Bu satışların artması ve Haziran ayı rakamlarından sonra araç fiyatlarını nasıl etkileyecek, belli olacaktır. Özellikle 2.el araç alımlarında indirimler bekleniyor.