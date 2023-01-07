Saçları Eski Sağlığına Kavuşturmak İçin Neler Yapılabilir?

Saçlarınızın eski sağlığına ve gür haline kavuşması için evde yapabileceğiniz ve dikkat etmeniz gereken önemli kuralları haberimizin devamında sıraladık. Belirttiğimiz bu kurallar sayesinde saçlarınız daha sağlıklı görünecek ve istediğiniz görünüm elde edilecektir. Saçlar dış görünüşümüzün en önemli parçalarından biri olmaktadır ve saçların güçlü ve bakımlı bir şekilde görünmesi için saçlarınıza gerekli olan değeri vermeniz gerekmektedir. Çok fazla kırığı olan deniz ve yıpranmış olan ve yüksek ısı görmesi sonucunda hasarlı olan saçlarınızı parlak ve canlı tutmanız tavsiye edilir. Siz de aşağıda yazan maddeleri saçınıza uygulayarak saçınızı sağlıklı bir görünüme kavuşturmanız mümkün olacaktır.

Yeterince protein almanız parlayan yumuşak ve sağlıklı bir saça sahip olmak için oldukça önemli olmaktadır. Yumurta, balık, süt ve et bol miktarda protein barındıran besinler olarak karşımıza çıkar. Saçınızın demir ihtiyacını karşılamanız için haftada bir defa almak üzere kırmızı et tüketmeniz oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kahvaltı ve öğlen yemekleri de saçınız için en önemli olan öğünler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu şekilde saçlarınız yeterli miktarda vitamin ve mineral almış olacak ve oldukça sağlıklı bir görünüme kavuşacaktır.

Saçlarınızı elektriklenme özellikleri soğuk kış aylarında bir sorun olabilir ve bu durumun sebebi havaların kuruması ya da giymiş olduğunuz yünlü parçalar olarak karşımıza çıkabilir. Saçlarınızın elektriklenmesini önlemek ve daha yumuşak bir hale gelmesini sağlamak için saç kremi kullanmanızı tavsiye edilen bir diğer durum olmaktadır.

Saç maskesi her tür saç tipi için gereklidir ve nemlendirici etkide bulunur. Hafif dalgalı ve düz saçlarınız için nemlendirici bakım maskesini ayda bir ya da iki kez uygulamanız gerekir ancak kıvırcık saçlara sahipseniz maskeyi haftada bir defa uygulamanız gerekli olacaktır.

Doğru tarağı seçmek de saç sağlığınız için önemlidir ve saçların karışık olması doğru tarak sayesinde önlenebilir. Yıpranmalar yanlış taranan saçlarda daha fazla görülmektedir. Örneğin kalın ve uzun saçlı olan insanların büyük ve geniş aralıklı fırçaya sahip olan tarakları tercih etmesi gerekir. Bu şekilde bulunan aralıklar ısının daha hızlı bir şekilde dağılmasını sağlayacak ve kurumasını hızlandıracaktır. Aynı zamanda saç kurutma makinesinin zararlarına karşı saçınızı da korunacaktır. Daha yoğun fırçalı ve dar olan taraklar ise orta uzunluktaki saçlara sahip olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Uzmanlar bu konuda gece karışan saçları engellemek için geniş fırçalı olan bir tarağın içine yumuşatıcı krem sıkıp taramanızı önermektedir.

Karışan saç uçlarına dikkat etmeniz gereklidir ve saçınızın bir bölümü keserek daha fazla zarar görmesinin önüne geçilebilir. Koruyucu modeller uygulamak da saçınız için faydalı olabilir. Referanssız bukleler gibi modeller ya da diğer koruyucu şekiller denenebilir. Kısa saçlarınızın kısa zamanda uzamasını istiyorsanız saçınıza yine saç kurutma makinesi de bazı durumlarda saçınıza zarar verebilir ve yoğun olarak makineyi çalıştırmamanız gerekmektedir.