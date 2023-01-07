Hareketsiz Kalmanın Zararları Nelerdir, Vücuda Hangi Etkileri Gösterir?

Bazı belirtiler ile birlikte hareketsiz bir yaşam vücut üzerinde oldukça olumsuz bir şekilde kendisini göstermektedir. Sizler için haberimizin devamında hareketsiz bir yaşam sürme sonucunda yaşanabilecek olan olası zararları yazdık ve konu hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Sizde de aşağıda yazan belirtiler bulunuyorsa yazımızın devamında yer alan işaretleri takip edebilir ve hareketsiz bir hayat sürüp sürmediğinizi anlayabilirsiniz. İşte hareketsizliğin olası işaretleri ve yaşanabilecek olan durumlar… Pek çok insan düşündüklerinden daha az olmak üzere gün içerisinde hareket etmektedir. Film maratonları yapıyorsanız, market alışverişine üşeniyor ve yemek sipariş ediyorsanız vücudunuzsa beklediğinizden daha fazla belirti ile karşılaşmanız olası durumdur.

1. madde olarak göz altı ve gözlerin şişmesi örnek olarak gösterilebilir ve hareketsiz bir yaşam sürme sonucunda böyle bir madde karşımıza çıkabilir. Su tutmanın ana tetikleyicilerinden biri olan hareketsiz bir hayat tarzı gözlerin ve göz altlarının şişmesine sebep olmaktadır. Yatay pozisyonda uzun süre boyunca kalma sebebiyle kabarık gözler ortaya çıkabilir ve bu durum da sağlıksız bir görünümü sebep olur. Yoga ise bu duruma karşı en iyi çözüm olarak düşünülmektedir. Çünkü yoga kan dolaşımını oldukça arttırır ve sağlığa çok faydalıdır. Biraz hareketi günlük rutininize eklemeye başladığınız zaman şişkin gözleriniz de artık problem olmayacaktır ve bu durumla karşılaşmanız daha az ihtimalde görülecektir.

2. madde olarak kabızlık problemi çekmek de hareketsiz bir yaşamın sonucu olarak görülebilir. Egzersiz yapmak düzenli bağırsak hareketleri için oldukça önemlidir ve bu şekilde düzenli olarak egzersiz yaparak kabızlık problemini de engellemek olası bir durumdur. Hayatınızın çoğunu oturarak geçirirseniz kadın bağırsağınızdan yiyeceklerin geçmesi daha fazla zaman alacak ve bu durumun sonucunda kabızlık görülecektir. Sindirim sisteminin verimliliğini ise düzenli hareket etmek arttırır ve çeşitli egzersizler bu duruma fayda gösterir. Örneğin gün içerisinde 5 dakikalık birkaç kez yapacağınız esneme hareketi kabızlık problemini önleyecektir.

3. madde olarak ise unutkanlaşmanız hareketsiz kalmanızın bir sebebi olarak görülebilir. Aklınızdan sık sık düşündüklerinizden uçup gittiğini hissediyorsanız biraz hareket etmek bu duruma fayda sağlayacaktır. Konu hakkında yapılan bir çalışmaya göre hareketsiz bir hayat tarzına sahip olan kişilerin beyninde yapısal değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum bile kısa süreli de olsa egzersiz yapmanın gün içerisinde hafızayı güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra beyin yapınız siz fit hale geldikçe büyür ve unutkanlaşmayı engeller.

4. maddede ise dizlerin ağrıması yatar ve hareket sıkışmış eklemleri gevşetir. Özellikle kronik diz ağrısı bulunan hastalarında egzersiz yapması onların sağlıkları için oldukça faydalı bir durumdur. Kaslarınız daha güçlenecek ve düzenli bir şekilde egzersiz yapmanız durumunda daha az esnek bir hale gelecektir.

5. maddede ise şeker ihtiyacının artması bulunur ve fiziksel aktiviteler yaparak şeker isteğiniz azalabilir. Bunun yanı sıra egzersiz yaparak mutluluğa teşvik eden endorfin hormonu salgılanır ve enerjiniz de artış gösterir.