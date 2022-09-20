Saç Dökülmesi Nasıl Durdurulur, Saç Dökülmesi Engelleme Yolları Nelerdir?

Dökülmeyen ve sağlıklı saçlara sahip olmak için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Güncel Öztürk sağlık gündeminde yer aldı. Dökülmeyen ve sağlıklı saçlara sahip olmak için yapılması gerekenleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları yazan Öztürk, önemli açıklamalara imza attı.

Pek çok neden saç dökülmesinin altında yatabilmektedir ve bu durumu engellemek ise doğru yöntemler izlenildiği sırada mümkün olmaktadır. Saç dökülmesi aslında saç döngüsünün bir parçası olmaktadır fakat saçın fırçalandığı sırada dökülen çok sayıda saç teli fark etmek bazı durumlarda endişeye sebep olabilmektedir. Yaklaşık olarak günde 100 saç teli kaybetmek normal olarak sayılmaktadır fakat saç dökülmesinin çok olduğu sırada bir problem de kendisine gösterebilir.

Saç dökülmesi konusunda ilk sebebin genetik olduğu bilinir ve stres de saç dökülmesine katkı sağlayan bir durumdur. Çinko, C ve D vitamini eksikliği de saç dökülmelerine sebep olabilir ve dönemsel saç dökülmeleri gibi durumlar yaşanabilir. Özellikle kadınlarda yaşanan hormonal değişiklikler aşırı saç dökülmesinin yaygın nedeni olabilir. Menopoz, hamilelik, doğum kontrol hapında bir değişiklik ya da doğum sırasında aşırı saç dökülmesi meydana gelebilmektedir. Saç döngüsünün büyüme kısmını kısaltarak hormonlardaki değişiklik dökülme oranını arttırabilir ve saçın büyüme şeklini etkileyebilir.

Birkaç adımda saç dökülmesini engellemek ve bu durumun önüne geçmek ise mümkün bir yoldur. Dökülmeyen ve sağlıklı saçlar için yeterli ve kaliteli uyku ve dengeli beslenme fayda gösterecektir. Deniz ürünleri, sebze ve yağsız et ürünleri tüketmek saç için gerekli besinlerin alınmasına fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra avokado ve yumurta gibi sağlıklı ve vitamin dolu yiyecekler de yemek insanlar için çok faydalıdır. Aynı zamanda yeni saç oluşumunu teşvik etmek adına ıspanak yemek saç derisine kırmızı kan hücrelerini taşımaya yardımcı olan bir yöntemdir.

Biber, domates ve portakal gibi C vitamini içeren besinler de saç dökülmesinin önüne geçebilir ve saç köklerinin sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra zihnin ve bedenin yenilenmesi için en az 7 saat uykunun gerekli olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Saçın uzamasına yeterince dinlenmek de yardımcı olur ve aynı zamanda dinlenmek saçın aşırı derecede yağlanmasını da engellemektedir. Uykusuz kalınan günlerde ise stres seviyesi artış gösterebilir ve bu da yağ üretiminin artmasına sebep olabilir.

Multi vitaminler ise vücudun günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir ve bu durum saçın sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasını sağlar. Saç dökülmesini Omega 3 tüketmek de engeller ve saçların gürleşmesini sağlar. Omega 3 tüketimi saç görünümünü daha canlı ve parlak bir hale getirecektir. Bunun yanı sıra saçların hızlı uzaması Omega 3 sayesinde olur. Chia tohumunda ve somon balığında bol miktarda domates bulunmaktadır. Bununla birlikte balık yağı takviyesi de gür ve sağlıklı saçlar için gereklidir. Saç derisi bakımını düzenli bir bakım rutinine dahil etmek de saç dökülmesine karşı alınacak olan en önleyici tedbirler arasında yer almaktadır.