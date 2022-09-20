Ziraat Bankası ve Halkbank Banka hesabınız varsa 3 gün içinde başvuru yapın! Aman dikkat diye duyuruldu...

Ziraat Bankası ve Halkbank, banka hesabınız varsa sizleri 3 gün içerisinde başvuru yapmanız için uyarı verildi. Son zamanlarda yapılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyalarına, Ziraat Bankası Halkbank'ta katıldı ve bu kredileri kullanacak olan kişilere 3 gün süre verdi. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda 3 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek belirtilen tutarlardaki ihtiyaç kredilerine hesaplarınıza yatırırsınız 50000 TL'ye kadar sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşların nakit kredi kullanabilmeleri için başlatmış oldukları bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu kredileri katılabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olması isteniyor.

Bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte ihtiyaç kredileri başvurularını, mobil uygulamalar üzerinden de şubelere gitmeden de yapabilmektedirler.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeden önce emekli maaşlarını Ziraat Bankasına veya Halkbank şubesine taşıyarak, hangi bankaya taşıdığı ise o bankaya giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden isterseniz, ihtiyaç kredisi isterseniz, borç kapatma kredisi isterseniz de maaş taşımanıza buraya gerçekleştirerek sizlere verilecek ücretsiz, emekli promosyonu kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda, ayrıca krediyi kullanacak olan kişi ve gelir durumuna bakılarak da ihtiyaç kredisi verilecektir. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler eğer başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda ve sigortalı olarak çalışıyor ise son işyerlerinde 6 aydır sigorta bile memnun yatıyor olmasına ilk bu iki banka istemektedir.