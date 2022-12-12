Reha Özcan, Üç Kız Kardeş Dizisindeki Başarı Sırrının "Kadın" Olduğunu Söyledi! 

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ve kitabı ile birlikte büyük ilgi ve merak uyandırmaya başlamıştı. Her hafta dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen hayranlar giderek artarak diziye olan ilginin de artması gözleniyor. Dizideki başrollerden biri olan Reha Özcan, dizide sadık karakterini canlandırmakta ve sokağa çıktığı vakit gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirmektedir.

Kariyerinin En Popüler Dönemi

Yıllardır televizyon ekranlarının kilit dizilerinde rol almış ve izleyiciye keyif vermiş usta oyuncu Özcan'ı izlerken yüzlerce insan keyif almaya devam ediyor. Belki de kariyerinin zirvesinde bir dönem yaşıyor, bunun sebebi ise dizideki karakterinin duygusal yoğunluğunu izleyiciye oldukça iyi bir şekilde yansıtabilme becerisindendir. Samimi senaryosu ve Reha Özcan'ın da katkısıyla dizinin reyting performansı giderek artacak ve İclal Aydın'ın romanı daha çok kişiye ulaşacak gibi görünüyor.

"Senaryo Bizi de Heyecanlandırıyor!"

Özcan, sokaktaki ilginin heyecanını yaşadığını belirtti. Oyuncu, "Gelen her senaryo bizi de heyecanlandırıyor ve merak uyandırıyor. Merakla birlikte çalışma azmi de doğru orantılı giderek artıyor ve çalışmaya olan özeniniz de artıyor. Yapılan iş ise izleyici tarafından beğeni topluyor ve ilgi giderek artıyorsa siz de mahçup olmamak adına layık olmaya çalışıyorsunuz. Yaptığımız işin de karşılığını bu şekilde almak bizi de gururlandırıyor ve onur duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kadın Eli Farklı Bir Etki Yaratıyor!

Ekibin çok mutlu olduğunu dile getiren Özcan, kadın eli değdiğinde ise işin renginin daha farklı olduğunu ve daha sevgi dolu işler ortaya koyulduğunu söyledi. Üç Kız Kardeş dizisi adından da anlaşılacağı üzere aslında yazarıyla, senaristi ve yönetmeniyle kadın egemenliği ile bütünleşik bir yapıya sahip.