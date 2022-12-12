Şarkıcı Kutsi'nin Zor Günleri: Ev Sahibi İle Mahkemelik Oldu!

Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da katarak yoluna devam eden Kutsi'nin başının şu sıralar ev sahibiyle sıkıntıda olduğu ifade edildi. Zor günler geçiren şarkıcının İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu evin kirasını geciktirdiği hatta zaman zaman ödemediği yönündeki iddialarla beraber mahkemeye verildiği ortaya çıktı.

14 Aydır Aynı Yerde İkamet Ediyor

İstanbul Caddebostan'da 14 aydır ikamet eden Kutsi ve eşi Sibel Ülker'in ev kiralarını ödemedikleri ve bu yönde mahkemeye verildikleri ifade edildi. 10.000 TL olan ev kirasını ödemeyen Kutsi'nin mahkeme haberinden sonra borçlarının bir kısmını ödediği yönünde duyumlarda geldi. Ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan ve hakkında maddi zorluk içerisinde bulunduğu yönünde iddiaların ortaya atıldığı şarkıcı ise olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Eşi ile 14 aydır Caddebostan'da oturan Kutsi'nin ev sahibinin iddiaları ve ödenmeyen kira bedelleri yüzünden davalık olan ikili arasında 16 Mart tarihinde ilk duruşma görülecektir. Ev sahibini ikna etmeye uğraşan Kutsi ise dava sürecine gitmeden orta yolu bulmaya çalıştığı ifade edildi. Borçlarının bir kısmını ödediği yönünde haberler gelen şarkıcının ev sahibi ile anlaşmak istediği de eklendi.

Dava Mart Ayında

Hakkında çıkan haberlerden dolayı hayli zor günler geçiren Şarkıcı Kutsi'nin parasal açıdan sıkıntıda olduğu iddia edildi. Bu yüzden ev kirasını dahi ödemeyen şarkıcının ev sahibi soluğu icra mahkemesinde aldı. 16 Mart tarihinde ilk duruşmanın görüleceği mahkemenin duyulmaması için Kutsi'nin borçlarının bir kısmını ödediği de açıklandı. Kalan kısmını da ödemek isteyen şarkıcının ev sahibi ise bu yaklaşıma pek sıcak bakmadığı da eklendi. Eşi Sibel Ülker ile Caddebostan semtinde oturan Şarkıcı Kutsi'nin mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve icralık olduğu ev sahibiyle nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.