Profesör Doktor Aydın: Vakalar Düşmezse Kapanmak Zorunda Kalacağız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açılan vaka sayısı güncel haritasına göre en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Karadeniz'de Bayburt ile Rize zirvede bulundu. Bunun yanı sıra diğer bölgelerinde de yüksek vaka oranları öne çıkarken Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Aydın, kış aylarının çok ağır geçeceğini belirtirken kapanmamak için de direndiklerini söyledi. Fakat önlemlerin alınmaması ve vaka sayılarının düşmemesi durumunda kapanmak zorunda kalacağımızı da anlattı. Profesör Doktor Aydın'ın vaka sayıları ve kapanma hakkında yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ile 10 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını yayınlamıştı.

Paylaştığı haritada en çok vaka yoğunluğu görülen iller Bayburt ile Rize olarak açıklanmıştı. Bölgede iki kentin yanı sıra Gümüşhane, Artvin, Giresun, Trabzon, Samsun ve Ordu bölgelerinde de yüksek vaka oranları görünmüştü.

Geçen seneye göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü ifade eden Profesör Doktor Aydın, eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alanın hiç kalmadığını ve sarı alanın bulunduğu yerlerin olduğunu söyledi. Ülkemizin Aslında kırmızı ve turuncu durumda olduğunu ifade eden Aydın, vakaların çok yüksek olduğunu ve Karadeniz'de de önde gittiğini söyledi. İnsanların son zamanlarda kurallara uymadığını ve sanki koronavirüs yokmuş diye bir yaşamın kurulmaya başlandığını ifade etti.

Bu durumun sonucu olarak da hastanelerde viral özellikle solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başladığını anlattı. Her sene mevsimsel olarak bu durumu gördüklerini ancak geçen sene maskelerin önemli bir düzeyde kullanılması sebebi ile bu şekilde yaşanmadığını ifade etti. Güncel olarak çok ciddi sayılar olduğunu söyleyen Profesör Doktor Aydın, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünü de dile getirdi.