0.98 Faiz Oranlarıyla 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Verilecek mi? Açıklama Geldi...

Bankalar üzerinden 0.98 faizle ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. 50.000 TL ve üzerinde kredilerde vade sayısı 36 aydan 24 aya düştüğü şu günlerde bankalardan acil kredi desteği ve 0.98 faizli kredi verilecek mi merak konusu oluyor. 0.98 faizli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde kamu bankalarından bu destek kredilerini alabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere 50.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler, hemen onay alacaklardır.

Ziraat Bankası 0.98 Faizli Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası 0.98 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası son dakika olarak yayınladı. Banka belirli müşterilere bu kredi kampanyası ile 50.000 TL üzerinde onay verecek. Ziraat Bankası üzerinden 0.98 faizli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişiler, hemen 24 ay vadeli olarak kredi alabileceklerdir. 50.000 TL kredi kampanyasına katılmak için ayrıca, bankadan maaş almanız gerekli. 50.000 TL kredi alacak olan kişi eğer emekli ise, emekli maaşını bu bankadan alması durumunda emekli kredisi kullanabilecektir. 0.98 faizli onay alamazsanız, banka sizlere kendi faiz oranları ile kredi imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde kredilerini en yakın banka şubelerinden yapabilecekler. Ayrıca 0.98 faizli kredi kampanyasına katılmak için bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. 24 ay vade ve 36 ay vadeli seçenekli kredilerde banka ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme ile sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.