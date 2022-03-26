Pera Palas'ta Gece Yarısı’nın 2. Sezon Tarihi Belli Oldu Mu?

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya gibi iki başarılı oyuncunun paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli proje sıradışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi bir grup izleyici tarafından eleştiri toplamış ancak çoğu seyirci grubu ise diziyi beğenmişti. İlk sezon sonrasında projenin 2. sezonunun yayın tarihi merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli proje bir gazetecinin zamanla yolculuk yaparak günümüzden cumhuriyetin ilk yıllarına girişini anlatıyordu ve bu şekilde seyirci karşısına çıkıyordu. 8 bölüm olarak yayınlanan dizi bir grup seyirci tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı fakat projenin uluslararası camiada ise büyük bir övgü aldığı görülmüştü.

Söz konusu dizinin başrol oyuncuları arasında bulunan Selahattin Paşalı dizi hakkında kısa süre önce bir açıklamada bulunmuş ve Pera Palas’ta Gece Yarısı isimli projenin ikinci sezonunun çekileceği bilgisini sevenleriyle paylaşmıştı. Yapılan açıklama sonrasında dizinin ikinci sezon çekimlerinin yaz aylarında yapılacağı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Dizi hakkında ortaya atılan iddialara göre önümüzdeki sene aynı zamanlarda dizinin ikinci sezonu yayınlanacak ve izleyici kitlesi ile buluşacak. Bu durumda da projenin önümüzdeki sene Mart ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizide 1919 senesinde Atatürk'e yapacak olan bir suikastın engellenmesi adına Esra karakterinin verdiği mücadele ve bu sırada yaşanılanlar izleyici ile buluşuyor. Netflix'in verilerine göre Pera Palas'ta Gece Yarısı izlenmesinin 25 milyon saati geçtiği de öğrenildi ve açıklanan bu durum dikkat çekti.

Proje sonrasında dizinin ev sahipliğini gerçekleştiren tarihi Pera Palas Oteli’nin de ününe ün kattı öğrenildi ve dizinin gösterime girmesi sonrasında Beyoğlu'nda bulunan söz konusu otele müşteri akınının olduğu görüldü.