Camdaki Kız’da Yeni Aşk Sonunda Başlıyor

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayarak televizyon tarihinin en başarılı işleri arasında yer alan Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor. Diğer taraftan dizi son haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşarken hikayenin uzaması ise izleyici grubunun canını sıkan bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Dizinin ikinci bölümüne bir türlü geçilememesi seyirci kitlesinden eleştiriler toplamıştı fakat dün akşam ekranlara verilen bölümde ilgi çekici anlar yaşandı. Söz konusu bölümde yer alan bir sahnede Camdaki Kız’da artık yeni bir dönemin yakın olduğuna dair işaretler alındı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Dün akşam izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız bölümünde Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakteri yaşadıklarına artık daha fazla dayanamadı ve Hayri'nin yanında ağladığı görüldü. Diğer taraftan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın canlandırmış olduğu Hayri karakteri de Nalan'ın dökmüş olduğu bu gözyaşlarına dayanamadı ve ona destek vermeyi ihmal etmedi. Zaten Nalan aşık olan Hayri, “Ben varım, yalnız değilsiniz” dedi ve ikili arasında bir bakışma yaşandı. Nalan'ın Hayri'nin söylemek istediğini anladığı yönünde yorumlar yapıldı ve özellikle bu sahneden derinden etkilenildi.

Hayri'nin Nalan’a olan aşkının ilk işaretini vermesi ve ünlü oyuncu Burcu Biricik'in sergilemiş olduğu performans izleyici de büyük bir heyecan yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan bu sahne sonrasında Nalan karakterinin her şeyi terk ederek Hayri ile beraber olacağı yeni dönemin çok yaklaşmış olacağı tahmin ediliyor.

Dizinin seyirci grubu ise bir süredir hikayenin diğer bölüme geçememesi sebebiyle şikayetçiydi. Hikayenin çok uzaması izleyici kitlesinin içini baymıştı ve dizin ikinci aşamasına geçilmesi yönünde talepler bulunuyordu. Dizinin ikinci bölümünde Nalan her şeyi arkasında bırakarak Hayri ile beraber olmayı tercih edecek ve dizide çok farklı bir süreç yaşanacak.