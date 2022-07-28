Pelin Karahan Güven Bana Filminde Zeynep Karakterine Hayat Verecek

Başarılı oyuncu Pelin Karahan Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde oyunculuk performansı sergiledikten sonra TRT 1 dizisinde rol almıştı. Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Pelin Karahan bu dizide güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti. Sevilen isim dizinin final yapması ardından tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu daha sonra geçtiğimiz Ramazan ayında da bir yemek programı sunmuş ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ara verdiği setlere geri dönüş yaptı ve bir sinema filmi ile adından söz ettirdi. Yapımcılığını Anıl Oğuz ve Aytaç Ağdağ'ın üstlendiği Güven Bana isimli film ile geri dönecek olan oyuncu Pelin Karahan, sevenlerini mutlu etti. Güven Bana filminin yapımı ise Aytaç Medya tarafından üstlenecek.

Güven Bana Filmi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir?

Söz konusu dizi Güven Bana isimli projenin senaryosu Selçuk Aydemir tarafından kaleme alındı ve filmin genel koordinatörlü Ediz Kentkuran tarafından gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda ise filmin senaristi Selçuk Aydemir oturmaktadır. Pelin Karahan, Güven Bana filminde Zeynep karakterine hayat verdiğini açıkladı ve yeni projesi hakkında dikkat çekici sosyal medya paylaşımlarına imza attı.

Filmin sinema sezonunun en iddialı komedilerinden birisi olması bekleniyor ve film oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Ufuk Bayraktar, Cihangir Ceyhan, Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar, Korhan Herduran ve Köksal Engür gibi ünlü isimler filmin kadrosuna yer alıyor.

İlgi çekici hikayesi ile beğeni toplayan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Filmin konusunda ise Sercan ile Özcan, tefeciye olan senet borçlarını ödemek adına dayılarından kendilerine olan borçlarını almaya gidiyor ve olaylar bu şekilde başlıyor. Dayıları ise yeğenlerine para vermek için eline cebine attığı anda kalp krizi geçiriyor hayatını kaybediyor.