Mutlu ve Sağlıklı Bir İlişki Nedir, Nasıl Yaşanır?

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaşamak bazı zamanlarda düşünüldüğü gibi kolay olmamaktadır. Bazı durumları alışkanlık haline getirmek mutlu bir ilişki yaşamak için ön koşul olabilmektedir. Çiftler üzerinde yapılan araştırmalara göre pek çok birliktelik yaşayan iki insanın iletişim kurabilmeleri adına konsantre olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Profesyonel bir yardım almak için en az 6 yıl bekledikleri öğrenilen çiftler problemli bir ilişki yaşadığını kabul etmemektedir. Problemli evlilik yaşayan çiftlerin yarısı ilk 7 yılda evliliklerini sonlandırma kararı almaktadır. Bu durumda uzun zaman boyunca çiftlerin mutsuz bir hayat yaşadığını ve yardım almakta geç kaldıklarını gözler önüne sermektedir. Diğer taraftan tartışma sırasında her şeyi söylemekten kaçınan çiftlerin ise en mutlu olanlar olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Tartışmalar ilişkileri zedeleyen bir durumdur ve eleştirilerin yüksek sesle yapılmaması gerekir. Yumuşak bir ses tonu kullanarak tartışma yaşamak ve karşı tarafı suçlamaktan kaçınmak tartışmaların kavgaya dönüşmesinin önüne geçer. Bunun yanı sıra ilişkilerde esnek olunması gerekir ve bu durum evliliğin başarısını etkiler.

Bazı prensiplere sahip olan çiftler ise en mutlu çiftler olmaktadır. Birbirlerine rencide edici ya da incitici hareketleri kabul etmeyen ve bu durumun yanlış olduğunu ifade eden çiftler birbirlerine yeni aşık olmuş olsalar ya da yeni evli olsalar bile prensip sahibi oldukları için mutlu bir ilişkiye devam eder. Bu durumda kötü davranışlara karşı düşük toleranslı davranılması önerilen bir durumdur.

Tartışmalardan nasıl çıkıldığı da önemlidir ve mutlu çiftler tartışma konusunu alakasız bir konuyla değiştirerek ya da espri yaparak bu durumu düzeltebilmektedir. Çok çekişmeli bir tartışma varsa bu tartışmaya bir süre boyunca ara vermek ve sakinleşince tekrar üzerinden geçmek faydalı olacaktır. İlişki içerisinde her zaman olumlu bir atmosfer yaratmaya çalışmak ve bu atmosferi korumak için çaba harcamak da mutlu bir ilişkinin formülü olmaktadır.