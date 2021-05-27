Pandeminin Kökenleri Konusundaki Tartışmalar İlerletiliyor

ABD istihbarat raporu, Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki birkaç araştırmacının Kasım 2019'da hastalandığını ve hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını ortaya çıkardı. Bu, semptomlarının ciddiyeti hakkında yeni bir ayrıntı, korona virüs salgınının kökenleri hakkında daha fazla tartışmayı tetikleyebilir. İstihbarat hakkında brifing verildi.

Ocak ayında Trump yönetimi tarafından yayınlanan bir Dışişleri Bakanlığı bilgi formu, araştırmacıların 2019 sonbaharında hastalandığını ancak hastaneye kaldırıldıklarını söyleyecek kadar ileri gitmediğini söyledi. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne Covid benzeri semptomları olan ilk hastanın 8 Aralık 2019'da Wuhan'da kaydedildiğini bildirdi.

Wall Street Journal ilk olarak daha önceki hastaneye yatışlarla ilgili istihbaratı bildirdi.

Önemlisi, istihbarat topluluğu, araştırmacıların gerçekte neyin hasta olduğunu hala bilmiyor, insanların brifing verdiğini ve virüsün Çin'den geldiği gerçeğinin ötesinde, virüsün kesin kökenine ilişkin değerlendirmelerinde düşük bir güvene sahip olmaya devam ettiğini söyledi. İstihbaratı gören insanlardan biri, "Günün sonunda, hala kesin bir şey yok" dedi.

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir parçası olan Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı müdürü, Pazartesi günü raporu güçlü bir şekilde reddetti.

Yönetmen Yuan Zhiming, devlet tarafından işletilen tabloid Global Times'a "Okudum, tam bir yalan" dedi. "Bu iddialar asılsız. Laboratuvar bu durumun farkında değil ve bu tür bilgilerin nereden geldiğini bile bilmiyorum."

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü raporu yalanladı ve ABD'yi "laboratuvar sızıntısı teorisini uyandırmakla" suçladı.

Zhao, Çin'deki saha ziyaretleri ve derinlemesine ziyaretler yoluyla, uzmanlar oybirliğiyle laboratuvar sızıntısı iddiasının son derece düşük olduğu konusunda hemfikir oldular.

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, geçen ay Dünya Çapında Tehdit Duruşması sırasında milletvekillerine verdiği demeçte, "istihbarat topluluğunun başlangıçta Covid-19 virüsünün tam olarak nerede, ne zaman veya nasıl bulaştığını bilmediğini" söyledi.

Kaynaklar, mevcut istihbaratın, virüsün büyük olasılıkla hayvan-insan temasından doğal olarak kaynaklandığı inancını pekiştiriyor. Ancak bu, virüsün yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmasının yürütüldüğü Wuhan Enstitüsünden kazara meydana gelen bir sızıntının sonucu olma olasılığını ortadan kaldırmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, salgının kökenine ilişkin bir araştırma yürüttü ve bir raporda kaza riskinin "son derece düşük" olduğu sonucuna vardı. Raporda, "Aralık 2019'dan önceki haftalar / aylar boyunca Covid-19 uyumlu solunum hastalığı bildirimi olmadığı ve SARS-CoV-2'ye özgü seroloji taraması yoluyla çalışanlarda enfeksiyonun serolojik kanıtı olmadığı" belirtildi.

DSÖ ekibinde çalışan hastalık ekolojisti Peter Daszak, Şubat ayında CNN baş tıp muhabiri Dr. Sanjay Gupta'ya "bunun bir laboratuvardan geldiğine dair gerçekten hiçbir kanıt olmadığını" söyledi. Araştırmacıların test edildiğini ve Covid antikorlarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti ve laboratuvarın "çok iyi çalıştığını" söyledi.

Daszak, "Bu, bu hipotezin tamamen dışına çıkması değil," dedi. "Bu, son derece olası olmadığı ve çok daha muhtemel bir hipotez olduğu sonucuna varıyor."

Ancak WHO soruşturması ABD, İngiltere ve diğer hükümetler tarafından "eksiksiz, orijinal veriler ve örneklere" sınırlı erişimi nedeniyle hızla eleştirildi.

Örgüt ayrıca, birçoğu devlet kurumlarından olan 17 Çinli bilim insanının ortak yazarı olan çalışma boyunca Çin'e aşırı derecede saygı göstermekle suçlandı.

Konuyla ilgili bir kaynağa göre, salgının kökenini uzun süredir araştıran Meclis Dışişleri Komitesi üyeleri geçen hafta konuyla ilgili gizli bir brifing aldı. Kaynak, brifing sırasında hastanede yatan araştırmacılardan bahseden istihbarat raporunun tartışılıp tartışılmadığını söylemeyi reddetti.

Mevcut ve eski istihbarat yetkilileri, virüsün yanlışlıkla Wuhan'daki laboratuvardan salındığı fikrinin makul olduğunu söylüyorlar, ancak bu olasılığın yüksek bir güven değerlendirmesi olmadığı konusunda uyarıyorlar.

Trump yönetiminin son günlerinde, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü veya WIV'den sızma olasılığına eğildi. Pompeo, istihbaratın sonuçsuz olmasına rağmen, ABD'nin 2019 sonbaharında WIV'deki araştırmacıların Covid benzeri semptomlarla hasta olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu ve yarasalarda korona virüsün çalışıldığı laboratuvarın askeri araştırma tarihi.

Bu bilgi formundaki istihbaratın gizliliğinin kaldırılmasının ardındaki süreç uzun zaman aldı ve bu sürece aşina olan kaynaklar, yayınlanan son sürümden bazı ayrıntıların silindiğini söyledi.

Bunun aksine, Biden yönetimi Covid-19'un kökenlerini çevreleyen herhangi bir istihbaratı açıklamadı ve bunu yapmayı planladığını belirtmedi.

Herhangi bir kesinlik geliştirmenin zorluklarından biri laboratuvarın kendisine erişimdir. Çin, ilk salgından sonraki aylar boyunca uluslararası araştırmacılara erişimi erteledi, sanal olarak laboratuvarın herhangi bir adli analiz yapılmadan önce derinlemesine temizlendiğini garanti etti ve araştırmacıların, bilim insanlarının anlamak için kritik olacağını söylediği orijinal veri günlüklerini görüntülemesine de izin verilmedi.

Bir cevap bulmanın kritik yollarından biri, Wuhan laboratuvarındaki personelin üzerinde çalıştığı orijinal örnekler üzerinde genetik sıralama yapmak olabilir. Ancak altta yatan zekaya aşina bir kişi "Çinliler buna asla izin vermeyecekler" dedi.

Bu kişi, "Kişisel inancım, bunun cevabını asla bilemeyeceğimizdir" dedi. "Ve cevap CIA tarafından bulunmayacak, çünkü bu, Çinlilerin kendilerinin aradıklarını gösterir," ki bu kişi, öyle olmadığını söyledi.

Bu kişi, "Cevap varsa, geleneksel casusluk tarafından bulunmayacak," diye ekledi.