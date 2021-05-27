Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar’ın Şiddet Davasında Karar Çıktı

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ve eski sevgilisi başarılı isim Sevcan Yaşar şiddet haberleri ile gündeme gelmiş ve Yaşar, sevgilisi Sermiyan Midyat'ın kendisini darp ettiğini söylemişti. Çift, birbirlerini yaraladıkları iddiası ile bir dönem ülkenin gündemin de üst sıralarda yer almış ve bu haberler ile oldukça tepki toplamıştı. Sermiyan Midyat’a açılan şiddet davasında Yaşar'a ve Midyat'a basit yaralama suçundan 1220'şer lira adli para cezası verildiği bilgisine ulaşıldı.

Davada iki ünlü isim Sermiyan Midyat ve eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar, çıkan tartışmada birbirlerini darp ettikleri iddiası ile yargılanmıştı. Dava sonucunda ise 2 gün ismin de adli para cezasına mahkum edildiği bilgisi öğrenildi. Birbirlerine karşı yaralama suçunu işledikleri gerekçesi ile Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki sanık olarak yargılanan oyuncuların davasını basit yargılama usulü ile karara bağlayarak sonuçlandırdı.

Şiddet davasında mahkemenin hazırlamış olduğu gerekçeli kararda sanıklar Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar hakkında iddianamede belirtilen suçlar adına öngörülen cezalar adli para cezası ya da üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası olduğu belirtildi. Bu sebeple basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Açıklanan gerekçeli kararda Sevcan Yaşar'ın hazırlık aşamasında alınmış olan beyanında oyuncu Sermiyan Midyat ile arkadaşlık yaşadığı dönemde kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıklarını anlatarak Midyat'ın şiddet eğilimi olduğunu, olayın yaşandığı günde de aralarında çıkan tartışma da kendisine şiddet uyguladığını söylediği ifade edildi.

Midyat ise beyanında Yaşar'a ne bugün ne de yaşanılan 4 aylık geçmişte en ufak fiziksel ya da ruhsal bir şiddet uygulamadığını belirtti. Kendisine uygulanan şiddetin ise doktor raporları ile belgelendiğini ifade eden Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar'dan davacı ve şikayetçi olduğunu açıklamıştı.