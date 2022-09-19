Pandemi Bitmedi! Uzamış Covid, Uzun Dönem Covid Etkisi Nedir?

Covid pandemisinin bitmeye yakın olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü bu açıklaması ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer almıştı fakat milyonlarca kişinin hayatı hala enfeksiyon geçirmeleri sebebiyle olumsuz anlamda etkileniyor. Şimdi de bilim Dünyası Covid sonrası etkilerle baş etmenin yollarını araştırıyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Dünyada 612 milyon kişinin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre koronavirüs geçirdiği biliniyordu diğer taraftan bu sayının daha fazla olduğu da düşünülmekte. Vunun yanı sıra koronavirüs geçirenlerin yaklaşık 'un yani yaklaşık 60 milyon kişinin başının uzamış kuvvet ile dertte olduğu öğrenildi. Profesör Doktor Lozano, Avrupa'nın bazı merkezlerinde uzamış koronavirüs tedavisi için yeni bir yöntem denediklerini anlattı. Tedavi için kanın temizlenmesi olarak tanınan plazma değişiminin yapıldığı klinik araştırmaların detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü pandeminin sonunun göründüğünü belirtmiş fakat bilim dünyası ise bu durumun tersine ifadeler kullanmıştı. Pandemi her ne kadar bitme noktasına gelse de çok sayıda insan Covid'in yarattığı uzun dönem etkiler ile uğraşmaya çalışıyor. Söz konusu hastalığın geçmesinden aylar sonra bile bilinç bulanıklığı, yorgunluk, halsizlik, çeşitli mental sorunlar ve unutkanlık gibi problemlere yol açabilen Covid, vücutta uzun dönem etkiler yaratabiliyor. Bu durum için ise yeni tedavi yolları aranıyor ve bu durumun nasıl çözüleceği merak ediliyor.

Kayıtlara giren ve şimdiye kadar dünyada 612 milyon kişinin virüs ile enfekte olduğu açıklansa da kayıtlara girmeyen kişiler ile birlikte bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'de bulunan ve çalışma çağında olan 18- 65 yaş grubunda bu gruba ait sayının çok fazla olduğu öğrenildi.

Uzanmış Covid'in kişiden kişiye farklı etkiler gösterebildiği açıklanırken terapötik plazma değişimi ile son yıllarda pek çok hastaya bu tedavi yöntemini uygulandığı belirtildi. Plazma değişimi ile hasta kanının diğer bileşenlere ve plazmaya ayrıldığı açıklandı. Bununla birlikte Covid etkilerinin yoğun olarak bulunduğu plazma kısmı yerine tedavi edici proteinler konarak hasta olan kişinin kanının değiştirilmesini sağlandığı belirtildi.

Koronavirüs geçirdikten sonra bu yöntemin aylar sonra bile şikayetleri bitmeyen hastalar üzerinde etkili olabildiği belirtildi ve dünyada 610 milyon kişiden fazla insanın Covid pandemisinden etkilendiği yönde bilgiler paylaşıldı. Bunların ise resmi rakamlar olduğu belirtilirken kayıtlara geçmeyen insanlarıyla birlikte bu sayının çok daha yüksek olabileceği açıklandı. Hastalığın geçmesi sonrasında %5 ile kişinin Covid'in etkilerini taşımaya devam ettiği ifade edildi. Bu duruma verilen isim ise uzun dönem Covid olarak açıklandı.

Covid geçiren kişilerde uzamış Covid semptomlarının kişiden kişiye göre değiştiği ifade edilirken Beyin Sisi adı verilen mental sorunlar, yorgun hissetmek ve pıhtılaşma problemleri gibi durumların görülebileceği yönünde önemli ifadeler kullanıldı. Bu sebeple uzun dönem Covid'te tek bir hastalık adı söylemenin mümkün olmadığı açıklanırken ilk olarak bu hastalıkların tanımlanmaya çalışıldığı ifade edildi. Tedavi edebilmek adına bu hastalıkların oluşmasının sebeplerinin de bulunabilmesi gerektiği belirtildi.