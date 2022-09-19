Emekliye müjde var! Verilen müjde 50 bin TL'ye kadar nakit ödemesi verilecek...

Emekliye başvuru yaparak 50 bin TL ödeme verilecek. Başvuru yapacak kişiler bankadan maaş alması yeterli olacak. Nakit isteyenlere duyuru yapıldı ve emekli maaşı alan kişiler hemen anında ödeme aldı. 50 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle ödenecek olan bu kredilerde şartlara uygun olarak başvuru yapması durumunda düşük faizli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni başlatılan bu kredi kampanyasına hemen sonuç verilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler 50 bin TL kredi imkanı sağlanacak. Nakit kredi kampanyasına katılarak 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli Kredi imkanından faydalandıracak. 36 ay vadeli kredi başvurusu yapmak isteyenler, aynı gün içinde kredi notuna göre faizi düşük kredi verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme verilecek. Emekli maaşı hesabınız üzerinden internet şifresi alabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler hemen sonuç alabileceklerdir. Nakit kredi alacak kişilere hemen ödeme verilecek ve bu ödemeler ile birlikte kredilerinizi hesaba yatıracaksınız.

Emekli hesapları üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak sizlere nakit verecektir. 3 ay erteleme kredilerde düşük faizli işlem yapılacaktır.