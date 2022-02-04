Özge Yağız’dan Gökberk Demirci Hakkında Özel Açıklamalar

Genç ve yetenekli oyuncu Özge Yağız kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Baba isimli dizi ile izleyici kitlesi ile buluşacak. Antakya'da Alem Dergisi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Özge Yağız, dergiye birbirinden güzel pozlar verdi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Özge Yağız, uzun süredir 2019 senesinde Kanal D ekranlarında günlük olarak izleyici karşısına çıkan Yemin dizisinde Gökberk Demirci ile başrolü paylaşıyor ve sevenleri ile buluşuyordu. Yemin dizisinde rol arkadaşı olan Gökberk Demirci ile aşk yaşayan ünlü oyuncu ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bazen sevgilisi Gökberk Demirci ile birlikte her şeyi beraber yapmaktan nasıl böyle keyif aldıklarını sorguladıklarını açıklayan ünlü oyuncu birlikte yemek yediklerini ve çok şey izlediklerini söyledi. Ayrılmaz ve komik bir ikili olduklarını da ifade eden güzel oyuncu Özge Yağız, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sevgilisinin bitkilerin toprağını değiştirdiği sırada bile kahvesi ile beraber yanındaki sandalyeye oturup onu izleyip eşlik etmesini istediğini açıklayan ünlü isim merak edilenleri yanıtladı.

Evlilik sorusuna da yanıt veren başarılı isim Özge Yağız hayat akışında onun da kesinlikle bir yeri olduğunu belirtti. Ancak ilişkilerinde her şeyi olduğu gibi onu da doğalına bıraktıklarını söyledi. Evlilik ile ilgili olarak suyun akıp yolunu bulmasına bıraktıklarını ifade eden ünlü oyuncu Özge Yağız, ruh eşi olduklarına inandıklarını açıklarken dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncu sevgilisi ile tekrardan aynı projede performans sergilemeyi çok istediğini açıklayan Özge Yağız partnerliklerinin enerjisine çok inandığını söyledi. Konusu aşk olsun ya da olmasın karşılıklı çok sayıda hikayede oynayabileceklerini ifade eden ünlü oyuncu, önemli olanın enerjileri olduğunu belirtti.