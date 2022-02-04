Cahil Periler Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

Ünlü oyuncu Burak Deniz, son projesi olan Şahmaran isimli dizinin çekimlerini tamamlamış ve daha sonra da yeni filmi için hazırlıklara başlamıştı. Dur durak bilmeden çalışmaya devam eden yakışıklı oyuncu Burak Deniz, hamleleri ile hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Ünlü ismin yaz aylarında İtalya'da çekimleri gerçekleştirilen Cahil Periler isimli dizisinin de tarihinin belli olması oyuncunun hayranları tarafından coşku ile karşılandı.

Bugüne kadar birbirinden başarılı dizilerde yer alarak farklı karakterler ile performans sergileyen ünlü oyuncu Burak Deniz, Maraşlı isimii televizyon dizisi projesinde ise Alina Boz ile başrolde yer almış ve kariyer hayatının en büyük çıkışına imza atmıştı. Maraşlı gibi başarılı bir dizinin final yapmasından sonra yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Ferzan Özpetek’in Disney Plus için çekimini yaptığı Cahil Periler dizisinde rol almış ve çekimlere katılmak için İtalya'ya gitmişti.

Seneler önce Ferzan Özpetek’in çektiği ve yayınladığı Cahil Periler isimli filminden esinlenerek çekilen dizi merak içerisinde bekleniyor. Film yayınlandığı dönemde büyük ses getirmiş ve beğeni dolu yorumlar almıştı. Dizinin toplamda 8 bölümden oluştuğu öğrenilirken ünlü oyuncu Burak Deniz'in ise Asaf isimli bir fotoğrafçıya hayat vereceği açıklandı. Disney Plus ekranlarında yayınlanacak olan projenin 13 Nisan tarihinde izleyici kitlesi ile buluşacağı belirtilirken yönetmenin de Ferzan Özpetek olduğu biliniyor.

Kadroda Türk oyuncular Burak Deniz ve Serra Yılmaz'ın da rol aldığı Cahil Periler dizisinin ilk fragmanında ünlü oyuncu Burak Deniz küçük bir sahnede izleyicilere kendisine gösterdi. Büyük bir heyecan içerisinde beklenen Cahil Periler dizisi uzun süre adından söz ettirecek gibi duruyor.

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Şahmaran isimli dizi çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Burak Deniz daha sonra yeni projesinin hazırlıklarına başlamış ve çalışmalara devam etmişti. Bu defa ünlü ismin Netflix için çekilen Gidenler isimli filmde rol alacağı öğrenildi ve Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşacağı açıklandı.