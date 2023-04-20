Oyunculuk Okullarına Sert Sözler! Tolga Tekin Çok Konuşulacak

Tiyatro sanatçısı Tolga Tekin NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ceyda Düvenci'nin sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü isim Tolga Tekin özellikle oyunculuk okulları ile ilgili tartışacak sözler sarfetti. Tecrübeli oyuncu son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses isimli dizi ve performans sergilemişti. Gençlere eğitim vermekte olan oyunculuk okulları ile ilgili ise pek olumlu düşünmediğini açıklayan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Televizyon dizleriyle beraber 27 senedir Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak sahneye çıkan ünlü oyuncu Tolga Tekin, son zamanlarda art arda tanınan ve açılan oyuncuların ders verdiği ya da sahibi olduğu oyunculuk okulları için iddialı açıklamalar gerçekleştirdi. Elinde olsa oyunculuk eğitimi veren okulların %50'sini kapatacağını söyleyen Tolga Tekin eleştiri oklarının hedefi oldu ve dikkatleri üzerinde topladı. Sizler için haberimizin devamında son olarak Taçsız Prenses isimli televizyon dizisi projesinde rol alan Tolga Tekin'in oyunculuk okulları hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili merak edilenleri ve detaylı bilgileri yazdık.

Yapmış olduğu açıklamalar ile eleştiri toplayan ünlü oyuncu Tolga Tekin düşüncelerini paylaştı ve iddialı bir açıklamada bulundu. Türkiye'de elinde imkan olsaydı oyunculuk eğitimi veren okulların yarısını kapatacağını ifade eden ünlü isim bu açıklamaları ile oyunculuk okulları sahiplerini ve bu okullarda eğitim veren meslektaşlarını çok kızdırdı. Mesleklerinin çok güzel olduğunu söyleyen Tolga Tekin tapu kadastroda ise memur olmadıklarını ifade etti. Onları oyunculuk okullarından mezun eden ve eğiten öğretmenlerin kim olduğu yönünde bir soru soran ünlü oyuncu Tolga Tekin öğrencilerin bu okullara sıfır girip sıfır çıktıklarını açıkladı. Türkiye'de çok sayıda ve hatta bir sürü oyunculuk eğitimi veren okulun olduğunu belirten Tolga Tekin, o çocuklara yazık dedi.