Akşam: 19.00'dan Sonra Hesaplarını Kontrol Edenlere, Garanti BBVA Bankası Ödeme Verecek

Garanti Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, banka hesabı olan vatandaşlar, akşam 19:00'dan sonra başvuru yaparak 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabiliyorlar. Ayrıca, Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyası ile bireysel müşterilerine 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi sunuyor.

Başvuru Şartları ve Detayları

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin, öncelikle banka müşterisi olmaları gerekiyor. Mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusu yaparak düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Ayrıca, TC Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri gerçekleştirilebilir. Garanti Bankası şubelerinden de kredi başvurusu yapılabilir.

Emekli olan vatandaşlar, kredi başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden yapabilirler. Kredi limitleri daha yüksek olabilir ve diğer bankalardaki borçlar da kapatılabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise, son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda kredi başvurusunda bulunabilirler.

Kampanya Avantajları

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyası, müşterilere birçok avantaj sağlıyor. Başvurular 3 ay ertelenerek ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca, kredi limitleri yüksek ve uygun faiz oranlarıyla sunuluyor. Bu kampanya ile müşterilerin nakit ihtiyaçları kolayca karşılanabiliyor.

Garanti Bankası müşterileri, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirerek, acil ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler. Garanti Bankası'nın uygun faiz oranları ve yüksek kredi limitleri ile sunulan bu kampanya, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için iyi bir fırsat sunuyor.