Onur Tuna Çapkın Bir Karaktere Hayat Verdi

Yapımını Ay Yapım, CJ ENM ve Med Yapım'ın üstlendiği ve yönetmenliğini de Murat Şenöy’ün yaptığı “Benden Ne Olur?” isimli filmin 14 Ocak 2022 tarihinde sinemalarda seyirci kitlesi ile buluşacağı ifade edildi. Aslı T. Kızmaz'ın uzun süre boyunca en çok satanlar da yer aldığı kitabının “Benden Ne Olur?” isimli filme uyarlandığı biliniyordu.

Film, tanıdık maceraları ve birbirinden komik anları sinema salonlarına getirecek ve ünlü oyuncu Hazal Kaya 21. yüzyılın modern kadınının en eğlenceli temsilcisi olan Sertab Bal isimli karaktere hayat verecek. Bunun yanı sıra Benden Ne Olur isimli filmde Hazal Kaya'nın hayat vereceği Sertab'ın kalbini çalacak olan karakter ise Onur Tuna tarafından canlandırılacak. Genç kadının kalbini çalarak tüm yaşamını alt üst eden çapkın aktör Soner Güler olarak izleyici karşısına çıkacak olan Onur Tuna, sergileyeceği oyunculuk performansı ile merak konusu oldu.

14 Ocak tarihinde sinema salonlarına getirilecek film hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Onur Tuna, hayat verdiği karakterin tatlı ve özgür bir kadının günümüz dünyasındaki yolculuğunun kendisi için duraklardan biri olduğunu ifade etti. Filmde doğru zamanda birbirlerine ayna olmuş iki deli insanın bulunduğunu açıklayan Onur Tuna, Soner karakterinin Sertab'ın hikayesindeki önemli pasörlerden biri olduğunu açıkladı. Onur Tuna, Soner'in tatlı biri olduğunu düşündüğünü ve herkes gibi hataları olduğunun belirtirken mesleğinin oyunculuk olduğunu, popüler bir dünyası ile birlikte alışkanlıklarının da olduğunu belirtti. Bu yüzden Soner karakterinin biraz sıkışmış biri olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Sertab'ın ise ona iyi ve farklı geldiğini söyledi.

Onur Tuna, “Benden Ne Olur?” filminin günümüz ilişkilerine dair nokta atışı tespitleri gerçekleştirdiğine de vurguda bulundu ve film hakkında konuştu. Hikayenin çatışmalarının günümüze çok yakın olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, filmde anlatılan aşk hikayesinin mucizelerden ziyade gerçekler üzerine kurulu olduğunu belirtti.