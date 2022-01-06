İbrahim Çelikkol'un Ayrılık Dışında Bir Sorunu Daha Var!

Bir süre önce yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar olan eşi Mihre Çelikkol’un evliliklerini sonlandırma kararı aldığına bilgisine ulaşılmış ve ünlü oyuncunun hayranları alınan bu karar karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Çift, 2017 senesinde dünyaevine girmiş ve 2019 yılında da Mihre Çelikkol ile İbrahim Çelikkol'un Ali isminde oğulları dünyaya gelmişti. Başarılı ismin hayranları ise yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol’a babalığın ne kadar çok yakıştığını belirtmiş ve konu sosyal medyada da gündem olan başlıklar arasında yer almıştı.

ATV dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesine sezon başında katılım gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yapımda sergilediği oyunculuk performansı ile hayranlarından beğeni topluyordu. Diğer taraftan ünlü oyuncunun eşinden ayrılık kararı alması da ünlü ismin sevenlerini oldukça şaşırtan bir karar olarak yorumlandı. Ünlü ismin bu dönemde özel hayatında çalkantılı bir süreç yaşadığı konuşuldu ve İbrahim Çelikkol hakkında bir bilgi daha öğrenildi. Mimar olan eşi Mihre Çelikkol ile ayrılık kararı alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un koronavirüse yakalandığı da öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova isimli ATV dizisinin yönetmeni olan Murat Saraçoğlu'nun temaslı olması nedeniyle ve yılbaşı tatili sebebiyle dizi ekibinin set çalışmalarına ara verdiği biliniyordu. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un da pozitif vaka çıkması ardından dizi ekibinin tekrardan sete çıkamadığı öğrenildi. Bunun yanı sıra İbrahim Çelikkol ile beraber Erkan Bektaş’ın da virüsü yakalandığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Ayrılık kararı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile beraber Erkan Bektaş'ın da birlikte yakalandığı bilgisine ulaşıldı ve ünlü isim bu haber ile hayranlarını üzdü. İddiaya göre oyuncunun pandemi sorunu ile de yüzleşmesi ardından İstanbul'dan ayrılmadığı ve bununla birlikte karantina dönemini evinde geçirdiği aktarıldı.