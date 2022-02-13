Omicron ile Grip Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi Omicron varyantı Türkiye'de de etkilerini göstermeye şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu sebeple günlük vaka sayılarında da adeta tırmanış ve patlama yaşanırken vatandaşlar da konu hakkında bilgi edinmek amacıyla çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu noktada “Omicron varyantı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir, nasıl geçer ve kaç gün sürer?” şeklinde sorulara yanıt aranıyor.

Son zamanlarda diğer taraftan Omicron varyantı ile grip belirtileri birbirine benzer olarak görülüyor ve iki hastalığın farkları merak ediliyor. Peki Omicron varyantının gripten farkı nasıl anlaşılır, Omicron varyantı belirtileri nelerdir? Sizler için Omicron varyantı ile grip arasındaki farklar hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında ayrıntılı bir şekilde yazdık.

Türkiye'de ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs Omicron varyantı sebebi ile vaka sayılarında ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Bu sebeple “Omicron varyantı kuluçka süresi nedir, belirtileri nelerdir, kaç günde geçer?” gibi sorular da sıklıkla arama motorlarında yazılıyor. Vatandaşlar Omicron varyantı belirtileri ve bu virüs ile ilgili detaylı bilgi edinmeye çalışıyor ve araştırmalar gerçekleşiyor.

Omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanırken Türkiye'de mevsimsel grip vakaları da tırmanışa geçti ve iki hastalık arasındaki farklar ile benzerlikler merak konusu oldu. Öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, eklem ağrısı, nefes darlığı ve halsizliğin gribin sık görülen belirtileri arasında bulunduğunu ifade eden Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuztürk önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı. Bunun yanı sıra koku ve tat kaybının çok az, hapşırığın ise az görülen belirtilerden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Oğuztürk, Omicron varyantında sıklıkla karşılaşılan semptomları da açıkladı ve bunları boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık, eklem ağrısı, nefes darlığı, baş ağrısı, tat ve koku kaybı olarak sıraladı.