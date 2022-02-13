Başvuru Yapanlara Ay Sonuna Kadar 10.000 TL Ödeme Verilecek! Duyurusu Bu Akşam Yapıldı. Başvuru yapan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi umut oldu. Son dakika olarak duyurusu yapılan bu ödeme haberi QNB Finansbank tarafından gerçekleşti. Uygun faizlerle 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli banka şartlarına uygun olmaları durumunda ödeme verilecektir.

10000 TL'Ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler banka şartlarına uygun olmaları durumunda QNB Finansbank'ın yaptığı bu son kampanyaya katılacaktır. Başvuru yapan kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ile birlikte 5 dakika içinde kredi sonucu hesaplarına yatacaktır.

Banka 18 yaşından büyük olan ve bankalar ile arasında sıkıntı olmayan kişilere SMS ile başvuru yapma imkanı tanıyor. Bankanın SMS kredi servisini kullanabilir ve 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SMS ile Başvuru Nasıl Yapılır? Hangi Numaraya Mesaj Atılır?

QNB Finansbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan kişilerin TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj olarak atmaları yeterli olacaktır. Kredi sonucu bu şekilde hemen hesabınıza yatacak ve onaylanan tutar kadar kredi ile faiz oranları size gönderilecek olan mesaj ile belirlenecektir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olup olmadığını Tc kimlik numarası üzerinden anlayacak. Kredi alacak kişiler uygun faizlerle kredilerini en yakın QNB Finansbank şubesinden veya banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden hemen alabileceklerdir.