Oglum Melike Kimdir, Gerçek İsmi Nedir, Kaç Yaşında?

Bu hafta Show Tv ekranlarında ikinci yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan Oğlum dizisi dikkatleri üzerine çekti. Projede seyirci kitlesinin içini kahreden bir cinayetin sırrı çözülmeye çalışırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Oldukça küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesi sonrasında dizide farklı bir çocuğun cinayeti üstlenmesi ile birlikte iki ayrı aileyi zor duruma düşüren bir süreç işleniyor.

Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Serhat Teoman, Timur Acar ve Nihal Yalçın gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı söz konusu projede ünlü isimler sergiledikleri performanslar ile beğeni topluyor. Ünlü oyuncu Nihal Yalçın ise dizide oğlunu çok acı bir şekilde kaybeden bir anneyi canlandırıyor ve gerçekçi oyunculuğu ile izleyici kitlesini duygulandırıyor.

Melike karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nihal Yalçın oğlunun cesedinin bulunması sonrasında büyük bir şok yaşamış ve çok sevdiği oğlunun ölüm haberine bir türlü inanmak istememiş ve bu durumu reddetmişti. Nihal Yalçın bu durumu oldukça başarılı bir şekilde izleyici kitlesine yansıttı ve adeta onları gözyaşlarına boğdu. Daha önce Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerde rol alarak komedi performansı sergileyen Nihal Yalçın bu defa çok farklı bir rol ile dizi hayranları ile buluştu. Komedi projelerinde başarısı ile adından söz ettiren oyuncu bu defa ağır dramatik bir dizide alışılmışın dışında farklı bir rol üstlendi ve dikkatleri üzerinde topladı. Aynı zamanda ünlü oyuncu Nihal Yalçın'ın pek çok sinema filminde de rol aldığı biliniyor.

Tiyatro kökenli olan ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk Bölümü sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde de yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmişti. Her projesi ile dikkat çeken ünlü isim 2005 senesinden beri dizi ve sinema filmlerinde rol alıyor.