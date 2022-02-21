Camdaki Kız Kadrosuna Ünlü İsim Dahil Oldu

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Camdaki Kız yeni bölümlerini Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkartmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosuna birbirinden başarılı isimlerle dahil olurken hikayede yaşanan değişimler de dikkat çekiyor. Bir süre önce Perşembe akşamlarının başarılı dizisi Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda bir ayrılık meydana gelmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Melisa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, diziden ayrılmış ve yaşanan bu ayrılık sonrasında proje hakkında pek çok söylenti kalmıştı.

Projede Melis isimli karaktere hayat veren genç oyuncu Yüsra Geyik, senaryoya dahil olması ile birlikte hayranlarını mutlu etmişti ancak oyuncunun dizideki ömrü ise uzun olmadı. Bazı izleyiciler ünlü ismin rolünün daha etkin bir hale geldiğini belirtmiş ve bu durumdan duydukları rahatsızlıkları açıklamıştı. Sosyal medyada bu durum hakkında paylaşımlar gerçekleşmiş ve konu hakkında detaylar da merak konusu olmuştur. Projede Yüsra Geyik tarafından hayat verilen Melisa karakteri başka bir şehre gönderilmiş bu durumda da Koroğlu ailesinin krizi son bulmuştu.

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı iki oyuncuların oynadığı dizi son haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşıyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanarak Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan projeye karşı bir grup izleyici ise heyecanını kaybetmeye başlamıştı.Dizi hayranları Camdaki Kız dizisinin bazı bölümlerinin sıkıcı olduğu şeklinde eleştirilerde bulunmuş ve daha hareketli sahnelerin bulunması gerektiği söylenmişti.

Yapılan bu eleştiriler sonrasında projeye usta bir isim dahil oldu ve Gülsün karakteri izleyici kitlesi ile buluştu. Ünlü oyuncu Laçin Ceylan Camdaki Kız dizisine Gülsüm karakteri ile dahil oldu ve sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinin beğenisini topladı.