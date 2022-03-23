Nurgül Yeşilçay ve Cengiz Bozkurt’tan Yeni Proje

Son Nefesime Kadar isimli televizyon dizisi projesi bir süre önce Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve yayın hayatına başlamıştı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise söz konusu dizide Mihri isimli bir polise hayat vererek sevenleri ile buluşuyor. Söz konusu dizinin 23 Mart 2022 tarihinde Çarşamba gününde yayınlanacak olan final bölümü ile izleyicisine veda edeceği öğrenildi ve son kez ekranlarda olacağı açıklandı.

Emre Kınay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki ismin başrolünde yer aldığı proje ile ilgili kısa süre önce final kararı alındığı öğrenildi ve bu karar dizi hayranlarını üzüntüye boğdu. 5. yeni bölümüyle final yaparak ekran hayatını sonlandıracak olan proje Son Nefesime Kadar son bölümü ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay yine aynı ekranda geçtiğimiz sezonda Kefaret isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmış ve oyunculuk performansı sergilemişti. Bu defa ise şans ünlü oyuncudan yana olmadı ve dizinin ekran macerasının kısa sürdüğü anlaşıldı.

Geçtiğimiz yaz ünlü oyuncu Kim Bu Aile isimli bir sinema filminde de boy göstermişti ve bu proje için saç rengini değiştirerek imaj değişikliğine de gitmişti. Cengiz Bozkurt ile Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı komedi filmi Kim Bu Aile’nin vizyon tarihi de belli oldu. Filmin 7 ekim tarihinde sinemaseverler ile buluşacağı belirtildi ve güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekti.

7 ekim tarihinde sinemaseverler ile buluşacak olan projede Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Altan Erkekli, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Fatih Al ve Doğan Can Sarıkaya gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.

Komedi ve aile türündeki Kim Bu Aile isimli projede ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir pavyon şarkıcısı olan Menekşe karakterine hayat verecek ve Cengiz Bozkurt da Adem Komiser olarak izleyici karşısına çıkacak.