Faizsiz 5.000 TL Ödemleler ING Bank Tarafından Veriliyor! ING Bank Bu Parayı Kimlere Vereceğini Duyurdu. Son dakika haberi geldi.

Son dakika duyurusu ile 5.000 TL ödemeler ING Bankası tarafından veriliyor. ING Bank’ın internet üzerinden yapmış olduğu duyurulara göre banka faizsiz ihtiyaç kredisi verecek. ING Bank üzerinden yapılan açıklamalara göre mobil bankacılık üzerinden banka müşterisi olan vatandaşlara 5.000 TL’ye varan ödemelerle faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek. Bankanın duyurmuş olduğu bu kredi kampanyasının detaylarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

ING Bankası özellikle yeni müşteri olan kişilere özel olarak başlatmış olduğu bu kampanyayı 5.000 TL’ye kadar verecek. Faizsiz olarak verilecek olan bu krediler 3-6 ay arasında vade seçeneği imkânı da sunmaktadır. Bununla birlikte 10.000 TL’ye kadar olan limitler 3-12 ay arasından vade imkânı ile 0,99 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler.

ING Bankasının Yeni Müşterilere Hoş geldin Kampanyası

ING Bankası yeni müşteri olacak olan vatandaşlara özel 5.000 TL’ye kadar 3-6 ay vade ile faizsiz 10.000 TL’ye kadar 3-12 ay vade de %0,99 faiz oranı ile imkân sunacaktır. Bu oranlarda ki krediler ilk 5.000 kişiye verilecek.

Bu kampanyaların dışında yeni müşterilere özel 3-36 ay vade limiti ile %1,74 ve %3,39 faiz oranları aralığında ödeme planları da uygulamaktadır.

ING Bankın düzenlemiş olduğu bu kredi kampanyasından faydalanmak için ing.com.tr internet adresinden ve ‘’Hemen Başvur’’ seçeneği ile başvuru formunu doldurup kimlik teyidi yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kampanyaya son katılım tarihi ise 31 Mart.