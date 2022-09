Nehir Erdoğan Oyunculuğu mu Bıraktı, Neden Ekranlarda Görünmüyor?

Uzun yıllardır televizyon dizilerinin yanı sıra sinemada da hayranları karşısına çıkan Nehir Erdoğan bir süredir ekranlardan uzakta kaldı. Farklı karakterlere hayat vererek seyirci grubu ile buluşan ve sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Nehir Erdoğan 2002 senesinden bu yana setlerde yer alıyor. Birbirinden önemli performanslara imza atan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan Sana Söz isimli dizi projesinde ise başarıyı yakalayamamıştı. Daha öncesinde Benim Adım Melek isimli dizi projesine rol alan ve hayranlarından tam not alan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan aynı başarıyı Sana Söz dizisinde gerçekleştirememişti.

Nehir Erdoğan 20 senelik oyunculuk kariyerinde Yabancı Damat isimli dizide Nazlı karakterine hayat vererek bu rol ile akıllarda yer tutmuştu. Daha sonra Benim Adım Melek isimli dizi projesinde Melek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nehir Erdoğan güçlü bir kariyer çıkışına imza atmıştı. Ünlü isim son zamanlarda ise eskiye göre daha az sayıda yapımlarda rol alıyor. Fakat bu defa dizi setlerine geri dönmek için hazır olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Nehir Erdoğan 2 sinema filmi yaptığını da açıkladı.

Ünlü isim kameralar tarafından görüntülendiği sırada yeğeni için alışverişe çıktığını belirtirken önemli açıklamalarda bulundu ve tekrardan dizi setlerine dönmek istediğini ifade etti. Dizilerden sonra dinlendiğini açıklayan başarılı oyuncu 2 tane sinema filmleri yaptığını ve dizi setlerini de özlemeye başladığını anlattı. Ünlü oyuncu dizi setlerini hiç bırakmadığını ifade ederken bu sebeple geri dönüş gibi bir durumun olmadığına da vurguda bulundu. Ünlü isim kendisine iyi bir teklif gelmesi durumunda yeniden televizyon dizlerinde yer alabileceğini açıklarken kullanmış olduğu bu ifadeler ile de sevenlerini mutlu etti.

Her zaman her şeyin olabileceğini ifade eden güzel oyuncu Nehir Erdoğan kendisinin setlerde yaşayan bir insan olduğunu söyledi. Bu sebeple setlerden çok fazla uzak kalmasını mümkün olmadığını açıklayan Nehir Erdoğan oyunculuk kariyeri hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, son olarak Erkan Petekkaya ile beraber Sana Söz isimli polisiye bir dizide rol almıştı. Ünlü isim televizyon programcısı olan bir karaktere hayat vermiş ve Erkan Petekkaya gibi çok başarılı bir oyuncu ile Sana Söz dizisinde partner olmuştu. Nehir Erdoğan her ne kadar Sana Söz dizisinde çok başarılı bir performansı ortaya koysa da dizi düşük reyting oranları almış ve bu sebeple bir talihsizlik yaşanmıştı.

Sana Söz dizisi Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ı bir araya getirerek çok iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Sana Söz dizisi, oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ile dikkatleri üzerine çekmiş fakat yayın hayatına başlaması sonrasında hayal kırıklığına uğratmıştı. Geçtiğimiz sezonda ünlü oyuncu Nehir Erdoğan her ne kadar Sana Söz dizisi ile talihsiz bir süreç yaşasa da iyi bir teklif alması durumunda setlere geri dönme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.