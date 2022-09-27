Aşk ve Umut Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yapımı Focus Film tarafından üstlenilen ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Aşk ve Umut dizisi dikkat çekti. Dizinin hafta içi her gün ekranlarda yer alacağı açıklanırken projenin konusu da merak edildi. Dizinin senaryosunda aşkın, umudun ve yeniden başlamanın hikayesi eline alınacak. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Aşk ve Umut dizisi yayınlanan tanıtımları ile beğeni topladı. Dizi yayın hayatına 26 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlarken günlük olarak yayınlanacak olması ile de dikkatleri üzerine çekti. Projenin başrol oyuncusu ise Yargı ve Senden Daha Güzel gibi 2 başarılı dizinin oyuncusu olan Hakan Dinçkol oldu.

Dizinin kadın başrol oyuncuları arasında yer alan Cemre Kurum ise Aşk ve Umut isimli dizi projesiyle seyirci karşısına çıkacak olması sebebi ile çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Cemre Kurum’un yanı sıra Furkan Okumuş ve Elif Eda Başlamışlı da yeni günlük dizi olan Aşk ve Umut isimli proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cemre Kurum dizide Elif isimli karaktere hayat verecek ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyecek. Bağlılığın, umudun, mücadelenin ve aşkın öne çıktığı bir senaryo ile izleyici karşısına çıkacak olan dizi dikkatleri üzerine çekti. İnsanın ve aşkın standartlaştırılamayacak kadar farklı ve güçlü kimyasının gözler önüne serildiği ifade edildi. Cemre Kurum proje ile her gün seyirci karşısına çıkacak olmanın motive edici bir duygu olduğunu belirtirken farklı bir heyecan yaşadığını da dile getirdi. Yeni günlük dizilerinin kendisi üzerinde yarattığı heyecan ile ilgili konuşan Cemre Kurum yeni projesi ile sevenleri karşısına çıkacak. Diziyi çekerken çok eğlendiklerini de ifade eden Cemre Kurum koşturmacanın içinde en önemli olan şeylerden birinin de eğlenmek olduğunu ifade etti.

Furkan Okumuş ise Aşk ve Umut isimli dizi projesinde Ege karakterine hayat vererek seyirci kitlesi karşısına çıkacak. Hikaye konusunda önemli bilgileri paylaşan genç oyuncu Furkan Okumuş hikayenin tahmin edilebilir gibi gözükse de farklı olayları içerisinde barındırdığını ifade etti. Umutsuz durumların içerisinde her zaman bir umut olduğunu seyirci kitlesini hissettireceklerini ifade eden genç oyuncu Furkan Okumuş, hayatın devam ettiği sürece hep bir çıkış yolunun bulunduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Aşk ve Umut dizisinin hikayesinde ters köşelerinde olduğunu belirten ünlü isim açıklamaları ile merak konusu oldu.

Elif Eda isimli oyuncu ise dizide Zeynep isimli karaktere hayat vererek sevenleri karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu seyirci grubunun ekran başında dizilerini izledikleri sırada sıkılmayacaklarını belirtti ve dizinin senaryosunun merak uyandıran sıcacık ve samimi olduğunu ifade etti. Kendisinin de yeni bölüm senaryosunu merak içerisinde takip edip okuduğunu açıklayan genç oyuncu Elif Ada, dizide sergileyeceği performansı ile merak ediliyor. Yeni dizi Aşk ve Umut isimli projenin yönetmenliği ise Reyhan Usta ile Gürsel Ateş tarafından üstleniliyor.