Necati Şaşmaz'dan Yeni Proje Müjdesi Geldi! Senaryoyu Kendisi Yazıyor

Bir dönemde televizyon ekranlarında yayınlanan ve izleyici kitlesinin hafızasına kazınan Kurtlar Vadisi isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Necati Şaşmaz Polat Alemdar isimli sevilen karaktere hayat vermişti. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar isimli karakteri canlandırarak fenomen olan ünlü oyuncu hayranlarına yeni proje müjdesini verdi ve detaylar merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın dediğinin gerçekleşmesi durumunda kısa süre içerisinde tekrardan hayranları karşısına çıkacağı öğrenildi.

Yetenekli oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile Türk dizi dünyasına adını altın harfler ile yazdırmış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bu dizi sayesinde belli bir kesimin kahramanı haline de gelen ünlü oyuncu projenin 2005 senesinde sona ermesi ardından herhangi bir dizide görülmemişti.

13 Şubat Pazar akşamında ünlü oyuncu Necati Şaşmaz Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İbo Show programına konuk olarak katıldı ve merak edilenleri yanıtladı. Programın sunucusu olan İbrahim Tatlıses'in kendisine sorduğu sorulara yanıt veren ünlü isim Necati Şaşmaz, hayranlarına büyük müjdeyi vermeyi de ihmal etmedi.

Oyuncu Kurtlar Vadisi sonrasında yeni bir dizi hazırlığında olduğunu da belirtti ve çalışmalarının olduğunu ve bir platformda sevenleri ile buluşmayı düşündüğünü açıkladı. Projeniz senaryosunu kendisinin yazdığını ifade eden ünlü isim Necati Şaşmaz yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarını oldukça mutlu etti.

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi 15 Ocak 2003 yılında Show TV ekranlarında “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayınlanmaya başlamış ve yüksek izlenme oranları elde etmişti. Dram ve aksiyon olmasının yanı sıra projenin politik yönü de ağır basıyor ve dizi dünyasına yeni bir soluk getiriyordu. Toplamda 97 bölüm ve 4 sezondan oluşan dizi, ilk 3 sezonda Show TV ekranlarında yayınlamıştı fakat daha sonra Kanal D ekranlarına geçiş yapmıştı.