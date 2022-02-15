Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Evliliği Gündeme Bomba Gibi Düştü

Magazin gündeminin gözle çifti olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ilişkisi uzun süre boyunca konuşulmuştu fakat ayrılık haberi ise çiftin hayranlarını üzüntüye boğmuştu. 2021 senesinin son günlerinde ünlü çift Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılık kararı alması çiftin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmış ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sevenlerini şoka uğratan ayrılık kararı ardından oyuncu Demet Özdemir'in yakın çevresine “Bir daha geri dönüşü yok. Bu kez kesin bitti” dediği öne sürülmüştü. Ünlü çifti ise ayrılık haberleri sonrasında tekrar bir arada görülmemiş ve çok sayıda habere konu olmuştu. Dün akşam saatlerine kadar çiftten haber alınmıyordu fakat evlilik teklifi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un ünlü oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi edeceği söylenilmiş ve konu magazin basınında yer almıştı. Fakat çiftin basında beraber görüntü vermemesi sebebiyle bu iddiaların kesinliği ile ilgili ikilinin sevenlerinin kafalarında soru işareti uyanmıştı ancak konu hakkında iddiaların doğru çıktığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un, Gazeteci Birsen Altıntaş'ın haberine göre sevgilisi Demet Özdemir’e evlenme teklif ettiği ve “Evet” yanıtını aldığı bilgisine ulaşıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü evlilik kararı alan ünlü çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bu haber ile sevenlerinin mutlu etti ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü şarkıcı hazırlamış olduğu sürpriz organizasyon ile Demet Özdemir’e evlenme teklif etti ve yapılan organizasyona Sakiler Grubu'nun da eşlik ettiği bilgisine ulaşıldı. Oğuzhan Koç'un Dünyadan Uzak şarkısı eşliğinde yapmış olduğu evlilik teklifine “Evet” yanıtını veren Demet Özdemir adından söz ettirdi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif alan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in siyah zarif bir elbise giydiği ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un da bej rengi bir takım elbise tercih ettiği görüldü.