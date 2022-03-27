Naz Elmas Evlilik Hakkında Her Şey’e Katıldı, Kıskançlık Krizi Çıktı!

Bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine Barış Kılıç isimli ünlü oyuncu katılım göstermişti. Ünlü ismin diziye dahil olması ile beraber seyirci kitlesi de yeniden Cevher kadınlarının davalarına odaklanmış ve yaşanacak olayları merak içerisinde takip etmişti. Dizinin son bölümünden anlaşıldığı üzere ekibin yeni bir dava ile karşı karşıya olduğu görüldü ve bu durum dikkat çekici olarak nitelendirildi. Bu davanın karşı taraf avukatının ise Naz Elmas'ın hayat vereceği Efe karakterinin eski eşi olan Hande Yaman olması da dikkat çeken bir diğer nokta olarak yorumlandı.

Salı günü yayınlanacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 25. bölümü hakkında tanıtıma dün yer verildi ve yayınlanan tanıtım dikkat çekti. Yetenekli oyuncu Naz Elmas’ın tanıtımında Evlilik Hakkında Her Şey dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı görüldü ve yaşanan bu gelişme dikkat çekti. Ünlü oyuncu dizide Barış Kılıç tarafından hayat verilen Efe Avcı'nın eski eşi olan Hande Yaman olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeni bir davada karşı karşıya gelecek olan Efe ile Halide eskiden birbirlerinden aşık olan iki insan olarak dizide yer alacak. Diğer taraftan Efe'nin Azra'ya olan tavırları ve bakışları Hande'nin dikkatini çekecek ve yeni bölümde kıskançlık çekişmesi yaşanacak.

Dizide Efe ile Azra arasındaki buzlar son dava ile eriyecek ve halı sahada ikili görünecek. Azra çevrede bulunan annelerden gelen “futbol antrenmanları bekar annelerin cennetidir” sözü ile aydınlanacak ve Efe ile iyice yakınlaşacak.

Çolpan ile Erman ve Bora ile Sanem ayrı mekanlarda yemeye çıkacak ve yeni bölümlerde bu yönde sahneler ekranlarda yer alacak. Erman ile Bora sevdikleri kadınlara jest yapmak istedikleri için birer gediye alacak fakat hediye paketlerinin aynı olması sebebi ile hediyeler karışacak.